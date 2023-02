El palazo de Merolla en medio de los rumores de su llegada a Boca: "No me gustó"

Lucas Merolla rompió el silencio en medio de los rumores de su salida de Huracán para llegar a Boca Juniors y lo hizo con un fuerte palazo en sus declaraciones.

Lucas Merolla rompió el silencio en medio de los rumores de su salida de Huracán para sumarse a Boca Juniors. El defensor que actualmente se desempeña en el "Globo" de Parque Patricios, pero que no sumó minutos en los últimos partidos, se refirió a su presente en la institución y todo lo que se habló con respecto a su llegada al "Xeneize". Sin embargo, no le gustó para nada cómo se manejó este tema, por lo que lo expresó con bronca y sin guardarse nada.

La negociación con el "Quemero" todavía está en tratativas y desde el cuerpo técnico no lo tienen en cuenta a pesar de que mostró un muy buen nivel. Los detalles de la misma trascendieron mientras se hablaba de la chance de vestir la camiseta del "Xeneize" y esto último fue motivo suficiente para que el futbolista muestre su descontento. "No me gustó que esto haya dejado de ser privado para ser mediático", comenzó el zaguero.

"No es bueno que la información de un contrato salga al aire. Lo mejor es tener un buen diálogo", añadió el defensor en diálogo con TyC Sports acerca de su vínculo con Huracán. Por otro lado, también contó lo que atraviesa a raíz de esto: "No es un lindo momento el que me toca pasar, intento de la mejor manera mantener mis principios y cuidar mi futuro. Tengo que estar fuerte para seguir adelante y hablar con la dirigencia para llegar a un acuerdo y quedar todos contentos".

Ante la posibilidad de sellar un vínculo con Boca Juniors y lo que se dijo sobre este tema, el jugador lanzó de manera picante: "Se dijo de todo. Saben que no firmaría un precontrato y fue una lástima escuchar tantas cosas. Mi familia está detrás, ve todo eso y sabe que no soy una persona así. Nadie me llena la cabeza con 28 años y con mujer e hijos. Nadie me va a decir lo que tengo que hacer".

El futuro de Merolla en Huracán o lejos del club

La continuidad del defensor todavía no está asegurada y que no juegue en el equipo titular sin dudas es algo que genera incertidumbre. Actualmente trabaja de manera diferenciada con respecto al resto del plantel y ni siquiera comparte momentos con sus compañeros, De hecho, en el cruce contra Banfield por la Liga Profesional de Fútbol, Merolla ni siquiera estuvo en la cancha para alentarlos y lo vio desde su casa.

Con respecto a su futuro, el central sentenció: "No descarto nada. Hablo con la dirigencia para llegar a un acuerdo y que sea lo mejor para ambos. Pero esperemos que transcurran estos días, hay predisposición de ambas partes". Si es que no renueva su vínculo con Huracán, el mismo culminará el próximo 30 de junio y todavía no se sabe si finalmente llegará a Boca o desde el club aceptarán la oferta del Riga, de Letonia.