El nuevo logro de River que humilló a la dirigencia de Boca

El conjunto Millonario volvió a tener una alegría sobre Boca por una negociación que los tenía en pugna. River, de esta forma, suma una nueva alegría.

Una vez más River sumó un nuevo acuerdo y superó a la negociación de Boca. El conjunto de Núñez seguirá teniendo la marca de las tres tiras en sus camisetas. Más allá de las dudas y de las vueltas en este último tiempo, finalmente el club de Núñez seguirá con Adidas.

El nuevo contrato del club millonario tiene un fuerte incremento en el monto fijo anual y, de esta forma, River se convertirá en el mejor contrato de Adidas en el país. Sería algo más de 10 millones de dólares anuales. De esta forma es un incremento a los siete millones de dólares que, actualmente, recibe el club. Boca tiene un contrato de 10 millones de dólares por temporada, pero con un dólar mucho menor.

De esta forma, Adidas ganó el contrato con River luego de que Puma también haya pugnado. Por otro lado, al equipo de Nùñez le entraría mucho más dinero por las regalías de la venta de camisetas. Casi un 30% más con respecto a otro años. Por otro lado, se supo que en el contrato firmado con el conjunto millonario había una cláusula en el que indicaba que, si llegaba a una oferta más importante de otra marca, Adidas podía igualarla o superarla antes de fin de año.

Gallardo, sin el lesionado Paulo Díaz, espera por De la Cruz

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, empezó a definir el equipo para jugar el domingo con Patronato en el Monumental sin Paulo Díaz, desgarrado, y con dudas sobre el posible regreso de Nicolás de la Cruz.



El zaguero chileno sufrió un desgarro en el aductor derecho durante los movimientos precompetitivos ante Estudiantes y recién volverá a jugar a fin de mes, luego del parate por las elecciones nacionales. En tanto, esta semana será evaluado De la Cruz, que no jugó los últimos tres partidos por una trombosis en el pie izquierdo. Al estar medicado con un anticoagulante, el uruguayo no está apto para entrenar a la par del resto.

En este caso, la idea del cuerpo médico es ir siguiendo la evolución día a día y, si bien ya no tiene dolor en la zona y puede correr con normalidad, van a ser muy precavidos pues no tendrá el alta hasta que no deje de tomar la medicación. Por otro lado, la buena noticia es que la molestia en el aductor que sufrió Robert Rojas no era una lesión, por lo que le da a River una alternativa más en la zaga central donde jugó Felipe Peña junto a David Martínez.