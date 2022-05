El mensaje de un jugador que busca Gallardo: "Sondeos avanzados con River"

El futbolista estuvo cerca de llegar al "Millonario" en enero y volvió abrir la puerta para su llegada.

El próximo 30 de junio a River se le escaparán dos activos importantes de su plantel por no haber renovado sus contratos. Tanto Benjamín Rollheiser y Fabrizio Angileri, que fueron separados del plantel a comienzos de 2022, se irán de la institución en condición de libre y en conflicto con la dirigencia. A pesar de que el "Millonario" no pudo extender los vínculos de ambos jugadores y perderá el capital de ambos, podría sacar provecho de una situación similar de un volante de Estudiantes de La Plata que podría recalar en el club de Núñez. Se trata de Manuel Castro, que aseguró este martes que no seguirá en el "Pincha" y que en "enero hubo sondeos avanzados" con el equipo que conduce Marcelo Gallardo.

"En enero hubo sondeos avanzados de River. Ayer me comuniqué con mi representante y le dije que, cuando haya algo concreto y fuerte, que me avise y lo vamos a analizar. Ahora, otra vez hay rumores de que hay interés de River, pero tengo que estar tranquilo", manifestó Castro en Radio Sport 890 de Uruguay, confirmando que su llegada al "Millonario" estuvo cerca de darse y que estaría dispuesto a comenzar una nueva negociación.

Manuel Castro

El mediocampista de 26 años también señaló que su estadía en La Plata tiene fecha de caducidad y dio los motivos: "Mi contrato es hasta el 30 de junio y seguramente voy a salir Estudiantes. Estoy muy contento en lo deportivo, es un club maravilloso y ordenado. Pero uno de los factores que influye es el económico por la situación de Argentina. Quiero buscar nuevos caminos y dar un salto". El "León" intentó renovarle el contrato, pero no pudo llegar a buen puerto en ninguna oportunidad.

Lo cierto es que, conocedores de la situación contractual del exjugador de Montevideo Wanderers, los dirigentes riverplatenses, incluido Enzo Francescoli, ven con buenos ojos la posibilidad de traerlo libre y sin cargo, como ocurrirá con Rollheiser que jugará en Estudiantes a partir de julio. En el puesto de Castro, el plantel del "Muñeco" solo cuenta con Santiago Simón, ya que no hay otro extremo o volante derecho atacante con características similares de ataque y, por esa razón, estuvo cerca de comprarlo en enero de 2022.

No será fácil la competencia por el exvolante de Atlanta United de Estados Unidos, ya que los rumores de que Peñarol y Nacional lo quieren para la próxima temporada son cada más fuertes. Castro se refirió lo que significan para él que clubes grandes de su país se fijen en él, aunque también dejó bien en claro su deseo: "Me comentaron el interés de clubes grandes de Uruguay, es algo muy lindo. Pero quiero seguir progresando en el exterior".