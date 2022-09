El insólito blooper que protagonizó Carlos Zambrano en Boca: "No llegó"

En la previa del partido ante Colón de Santa Fe por la Liga Profesional, Carlos Zambrano cometió un insólito blooper en un entrenamiento del plantel de Boca Juniors que dirige Hugo Ibarra.

El insólito blooper que protagonizó Carlos Zambrano en Boca: "No llegó"

El insólito blooper que protagonizó Carlos Zambrano en Boca: "No llegó"

El defensor peruano Carlos Zambrano cometió un insólito blooper en la previa de un entrenamiento de Boca Juniors. En medio de la preparación del equipo para enfrentar a Colón de Santa Fe por la fecha 18 de la Liga Profesional, el zaguero casi se ausenta a una práctica y está en duda para enfrentar al "Sabalero".

El hombre del Seleccionado peruano se dirigió a Casa Amarilla en vez de ir a Ezeiza, en donde el plantel comandado por Hugo Ibarra se pone a punto para el compromiso que tendrá el domingo 4 de septiembre desde las 18:00. Zambrano es clave dentro de la idea de juego del entrenador, pero no sería de la partida ya que acumula cuatro amarillas y si recibe una más se perderá el Superclásico ante River. Claro que, todo dependerá de la decisión que tome el DT. Sobre esto dialogaron en el ciclo ESPN F12 y dieron detalles al respecto.

"¿Hay malestar con Zambrano? Porque tengo entendido que ayer llegó tarde al entrenamiento ya que se equivocó de locación", lanzó el periodista Leo Paradizo y abrió la puerta al debate sobre el accionar del defensor. Augusto César, corresponsal del "Xeneize" para el mencionado ciclo aclaró lo sucedido: " Ayer Zambrano encaró para el predio de Ezeiza cuando Boca entrenó en Casa Amarilla. No llegó tarde, pero no llegó a la hora que llegaron todos, pero pudo estar en el entrenamiento en donde trabajó diferenciado".

La presencia del zaguero no está confirmada, ya que seguramente lo "cuidarán" para el duelo ante el "Millonario" e Ibarra pararía este 11 titular ante el "Sabalero": Agustín Rossi; Nicolás Figal, Facundo Roncaglia, Marcos Rojo, Frank Fabra; Esteban Rolón, Martín Payero, Óscar Romero; Norberto Briasco, Darío Benedettom Luca Langoni. Este último viene de convertir dos tantos contra Atlético Tucumán en La Bombonera y el entrenador le daría la confianza para que siga con su buena racha.

La emocionante carta del abuelo de Langoni, de Boca

Una de las personas más queridas por el jugador replicó en su cuenta de Facebook las palabras que había utilizado para Popular: "Sueño cumplido por vos y por nosotros. El orgullo del apellido futbolero Langoni. No te imaginás la alegría que tengo, no puedo hablar de la emoción", comenzó. Además, se sinceró a pleno: "Recién estoy bajando. No dormí. Sabés que tu alegría es la nuestra".

A modo de consejo, el hombre le pidió a su nieto que vaya "ahora más que nunca. Mirá hacia adelante, siempre con la humildad que te llevó a donde estás. Nunca te olvides de la humildad y sencillez". "Te queremos mucho. Tus abuelos", cerró Eduardo junto a la imagen de la tapa del diario.