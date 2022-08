Boca y la emocionante carta del abuelo de Luca Langoni: "No dormí"

El abuelo de Luca Langoni, el juvenil de Boca que le marcó el doblete a Atlético Tucumán en "La Bombonera", le escribió una carta que hizo emocionar a todos.

Boca se lo dio vuelta a Atlético Tucumán en La Bombonera de la mano de Luca Langoni, que entró en el segundo tiempo y marcó los dos goles para que su equipo siga con vida en la lucha por el título de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino. El juvenil de las inferiores del club fue el gran protagonista de la noche del domingo 28 de agosto y siguen las repercusiones con relación a él.

En esta oportunidad fue su propio abuelo, Eduardo Langoni, el que escribió una carta muy emotiva para su nieto en el Diario Popular. Las palabras del familiar del extremo de apenas 19 años sorprendieron e hicieron emocionar a los fanáticos del "Xeneize".

La emocionante carta del abuelo de Langoni, de Boca: "Tu alegría es la nuestra"

Una de las personas más queridas por el jugador replicó en su cuenta de Facebook las palabras que había utilizado para Popular: "Sueño cumplido por vos y por nosotros. El orgullo del apellido futbolero Langoni. No te imaginás la alegría que tengo, no puedo hablar de la emoción", comenzó. Además, se sinceró a pleno: "Recién estoy bajando. No dormí. Sabés que tu alegría es la nuestra".

La emotiva carta del abuelo de Luca Langoni, de Boca.

A modo de consejo, el hombre le pidió a su nieto que vaya "ahora más que nunca. Mirá hacia adelante, siempre con la humildad que te llevó a donde estás. Nunca te olvides de la humildad y sencillez". "Te queremos mucho. Tus abuelos", cerró Eduardo junto a la imagen de la tapa del diario.

La palabra de Langoni tras su doblete en Boca: "Todavía no caigo"

Apenas culminado el triunfo ante el líder del torneo, el joven futbolista declaró: "Todavía no caigo en lo que pasó. Es algo impresionante meter un gol, pero nunca pensé que iba a meter dos. Me voy feliz por mi equipo". "Los dos goles fueron para aportar al equipo, así que contento. Tuve la suerte de hacer tres goles en La Bombonera con la Reserva. Siempre es lindo con toda esta gente, era mi sueño y hoy lo cumplí", añadió el gran protagonista de la jornada 16 del certamen nacional de la Primera División.

Quién es Langoni, la promesa que hace ilusionar a Boca

Luca Daniel Langoni nació el 2 de septiembre de 2002, es diestro y juega como "delantero por los costados". Se trata de un "wing" como los de antes, pero que le agrega mucho gol debido a su buena capacidad de definición. También cuenta con bastante habilidad, velocidad, desequilibrio y gambeta de tres cuartos de cancha hacia adelante.

Luca pertenece a una gran camada de las inferiores de la institución de La Ribera que llegó a la Primera de la mano de Sebastián Battaglia y que consiguió un título en la Reserva con Hugo Ibarra, el actual entrenador del plantel profesional. Incluso cuando fueron campeones en la Tercera el 17 de diciembre de 2021, Langoni anotó un tanto y aportó una asistencia para la victoria por 3-0.

Nacido en Gregorio Laferrere (La Matanza, Provincia de Buenos Aires), hizo todas las juveniles en Boca, llegó con éxito a la Primera y el Consejo de Fútbol tomó la decisión de hacerle un contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.