El guiño de Iniesta a Riquelme sobre Boca: "Me gustaría"

El exfutbolista del Barcelona se refirió a la posibilidad de visitar a su amigo en Boca y dejó la puerta abierta.

Andrés Iniesta, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, brindó este viernes una entrevista al programa Líbero de TyC Sports y habló de su relación con Juan Román Riquelme y un deseo particular sobre Boca Juniors. Además, analizó las posibilidades de la Selección Argentina con Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022 y alabó a Diego Maradona.

Iniesta se encuentra en la parte final de su carrera en el Vissel Kobe de Japòn, pero no olvida sus comienzos en el fútbol. En 2002, el año en el que debutó en el Barcelona, llegó a compartir equipo con Juan Román Riquelme y generó una buena relación que perdura en la actualidad. "Intercambiamos algunos mensajes y hemos mantenido ese contacto, más allá de que fuimos compañeros. Cuando él llegó al Barcelona yo todavía era muy joven, fue especial estar con él en el vestuario, sobre todo verlo entrenar y verlo jugar".

Al ser consultado sobre qué haría si Román lo invita a ver un partido del "Xeneize", el jugador de 34 años fue categórico: "Me gustaría que me invite a La Bombonera. Por lo que he visto, por lo que me han contado, es espectacular el ambiente que se vive. Me gusta el fútbol argentino como tal".

También habló de Messi, con quien generó una asociación fantástica durante más de 10 años en el "Barca". “Es diferente a todos, es el número uno, hace 10 años y ahora. Lo único que ha hecho es crecer, ser mejor y hacer mejor a los compañeros. Un equipo que tiene a Leo tiene un punto importante para conseguir victorias y títulos. No he visto a nadie hacer las cosas que él hace, es el número uno del mundo”. Y, sobre una posible vuelta al Barcelona del crack rosarino, reconoció: "Nunca es fácil que vuelva al Barcelona. Que se pueda dar que vuelva, claro que se puede dar, pero no lo sé. Sigue siendo una posibilidad”.

No es extraño que el nombre de Maradona aparezca en cualquier charla futbolera. Iniesta, como fanático del juego, recordó el encuentro que tuvo con Diego cuando era pequeño. “Cuando Maradona vino al Barcelona a un entrenamiento lo pude saludar, pero no fue un encuentro muy largo”, manifestó sobre el astro argentino. Y luego, continuó: “Hablar de Maradona es palabras mayores. Lo he visto en videos y fue algo estratosférico”.

Otras de los llamativos comentarios que hizo tuvo que ver con Pablo Aimar, del que reconoció que seguía sus pasos apenas arribó al paìs europeo para jugar con Valencia. “Me encantaba cuando lo veía jugar, cuando estaba en España. Para los que nos gusta el fútbol siempre ha sido especial verlo jugar”, comentó.

Andrés Iniesta sobre la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022

El "Cerebro", además, detallo cómo ve al equipo dirigido por Lionel Scaloni de cara al Mundial de Qatar 2022: “Argentina es una de las candidatas, es un grandísimo equipo con jugadores con experiencia, con jóvenes, con algunos importantes en sus equipos y diría que está en un gran momento por el título que consiguieron. Argentina siempre es una de las favoritas y si en el equipo está Leo, lo das descontado”.

Para finalizar, sumó a otros favorito a quedarse con la Copa del Mundo, inclusive a la selección de su país comandada por Luis Enrique, exentrenador suyo en Barcelona. “Brasil puede ser candidato perfectamente, España también y vamos a ver Francia que creo que puede estar ahí”, resaltó.