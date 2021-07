El fuerte elogio de un ex jugador de Boca a Gallardo: "Es el mejor técnico de Argentina"

Un ex campeón con Boca elogió al Muñeco y lo señaló como el mejor técnico del país. Peleado con Riquelme, ahora levanta al actual técnico de River.

El River de Marcelo Gallardo perdió 2 a 1 frente a Colón de Santa Fe, el último campeón del fútbol argentino. Sin embargo, más allá de cualquier resultado, su forma de jugar y los títulos que ha ganado hace que sus colegas lo ponderen como "el mejor entrenador de Argentina". Tal fue el caso de Walter Erviti, ex jugador de Boca y actual entrenador de Atlanta en la Primera Nacional.

"Gallardo es el mejor técnico de la Argentina. Está por encima de la media. No sólo porque su equipo gana sino porque tiene la capacidad de decir y hacer lo mismo", señaló el ex volante de Banfield en una charla con la periodista Lucila Rossi para canal IP. Destacó una virtud del Muñeco ya que pudo "mantener un proyecto por mucho tiempo, en un país que no cree en los proyectos".

"Defensa y Justicia es un gran proyecto en el fútbol argentino, pero claramente no tiene ni las urgencias o exigencias que tiene un club como River y Boca" comparó Erviti, nuevamente enalteciendo la labor del técnico Millonario.

El ex volante marplatense jugó en Boca entre 2011 y 2013 (106 PJ y 10 goles), consagrándose campeón invicto del Torneo Apertura 2011 y la Copa Argentina 2012. Llegó de la mano de Julio Falcioni y, tras ciertas diferencias con Juan Román Riquelme, decidió emigrar al Atlante de México para rápidamente volver a Banfield.

En su actual trabajo entrenando al Bohemio, ocupa el cuarto lugar con 26 puntos en la zona A de la Primera Nacional. Había tenido un inicio muy prometedor con una idea de juego muy ofensiva, con la que incluso le ganó a Chacarita el clásico después de muchos años. Sin embargo, ahora lleva siete partidos sin ganar producto de cinco empates y dos derrotas. En sus filas tiene a Sebastián Riquelme, que fue noticia semanas atrás luego de convertirle un golazo de tiro libre a Tigre que a más de uno lo llevó a un recuerdo de su hermano Román.

Qué dijo sobre la muerte de Maradona

Walter Erviti fue convocado a la Selección Argentina en 2010 por Diego Maradona, meses antes del Mundial de Sudáfrica. Consultado acerca del fallecimiento, comentó que "cualquier persona que tuviera dos dedos de frente se daba cuenta que Maradona no estaba bien".

"Yo no tenía relación con él, pero cuando uno lo escuchaba hablar o lo veía, había algo que no cerraba", comentó el ex volante de Boca. Además, comentó que "no le soprendió la muerte pero sí la tristeza que nos dio a todos los argentinos".