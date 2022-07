El "Flaco" Menotti opinó sobre el rol de Riquelme en Boca: "Yo no me atrevería"

En una entrevista radial, el exentrenador campeón del mundo con Argentina reflexionó sobre el presente del máximo ídolo "Xeneize".

El "Flaco" Menotti sobre Juan Román Riquelme: "Tendrá que aprender a ser dirigente, cosa que no es muy fácil. Yo no me atrevería".

El "Flaco" Menotti sobre Juan Román Riquelme: "Tendrá que aprender a ser dirigente, cosa que no es muy fácil. Yo no me atrevería".

El rol de Juan Román Riquelme al frente del fútbol profesional de Boca Juniors cuenta con apoyos y también con detractores. Luego de que el máximo ídolo no estuviera en la presentación oficial de Hugo Benjamín Ibarra como flamante entrenador del "Xeneize", su nombre volvió a aparecer en el centro de la escena, como es costumbre, y hubo opiniones para todos los gustos. El que se animó a comentar sobre el papel actual que está ocupando Román fue nada más ni nada menos que César Luis Menottí, quien dijo que no se "atrevería" a ser dirigente y que el ex-10 "tendrá que prepararse y aprender".

"No me lo imaginaba nunca a Riquelme (como dirigente). Lo veía más adentro de la cancha", comenzó diciendo Menotti en diálogo con el programa Cómo te va de DSports Radio, al ser consultado sobre cómo veía al "Torero" en la vicepresidencia de Boca. Y luego, añadió: "Tiene que aprender, como todo. Como apredió en el fútbol: no fue lo mismo Riquelme cuando empezó a jugar que después con dos o tres años de experiencia".

El "Flaco" Menotti sobre Juan Román Riquelme: "Tendrá que aprender a ser dirigente, cosa que no es muy fácil. Yo no me atrevería".

El "Flaco", que es el Director de Selecciones Nacionales de la Asociación del Fútbol Argentino, manifestó qué debería hacer el 10 para llevar adelante una buena gestión: "Tendrá que aprender a ser dirigente, cosa que no es muy fácil. Yo no me atrevería, nunca se me ocurrió y me costaría mucho. Pero si él es felíz en ese lugar, está bien".

"Que lo intente y que se prepare, porque el fútbol necesita ese tipo de dirigencia. No creerse de porque uno le pegaba bien a la pelota, puede ser entrenador o lo que sea. Ni siquiera entrenador, hay que prepararse", finalizó Menotti, determinante, ante la pregunta del conductor del porgrama, Marcelo Benedetto.

El "Flaco" Menotti sobre Juan Román Riquelme: "Tendrá que aprender a ser dirigente, cosa que no es muy fácil. Yo no me atrevería".

La opinión de Menotti sobre Battaglia

El "Flaco" también dejó una reflexión particular sobre el exentrenador de Boca, que fue despedido por el Consejo tras la eliminación de los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Corinthians: "La salida de Battaglia no la entiendo, es todo muy confuso. En primer lugar, yo luché muchísimo para que los entrenadores no firmaran contratos por menos de un año en los clubes y eso está establecido como ley. Un entrenador no puede firmar por 3 o 4 meses, eso está prohíbido. La lucha de los entrenadores y futbolistas tiene un origen muy especial, que nació cuando fuimos a buscar con el "Pato" Pastoriza a (Adolfo) Pedernera para que liderara ese movimiento y se peleó mucho. Por eso se me ocurre que hay que defenderlo. No pueden firmar por 3 meses. Eso me molesta mucho".