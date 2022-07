El emotivo gesto de Julián Álvarez con River antes de irse al Manchester City

Julián Álvarez tuvo un emotivo gesto con River Plate antes de dirigirse a Inglaterra para sumarse al plantel del Manchester City. El jugador argentino, que se desempeñará en la Premier League a partir de esta temporada, no se olvidó de cómo fue su llegada al club de Núñez cuando sólo tenía 16 años y lo demostró con una importante compra para la pensión de la institución.

Corría el año 2016 y Álvarez llegaba de Calchín, Córdoba, para sumarse a las inferiores de la "Banda". Lejos de su familia, el futbolista no la pasó bien en sus primeras semanas, pero todo le sirvió para formarse, crecer y con los años convertirse en la figura del equipo. En esta ocasión, el atacante miró para atrás en sus pasos y no dudó en hacerle un regalo a los jóvenes que actualmente sueñan con llegar a Primera División.

Antes de emprender viaje hacia Manchester para sumarse al elenco "Ciudadano", Álvarez dejó un televisor de 75 pulgadas, dos lavarropas, cuatro secarropas y un equipo de audio en la pensión del club. Sin dudas, el buen gesto del hombre de la Selección Argentina llamó la atención por la buena acción que tuvo. Desde este 8 de julio, su objetivo será rendir de la mejor manera en el equipo que dirige Pep Guardiola y, por supuesto, estar en el Mundial de Qatar 2022.

En cuanto a su paso por el "Millonario", el delantero debutó en 2018 de la mano de Marcelo Gallardo y de ahí en más vinieron varios éxitos. Con el "Muñeco" de DT, el "Araña" ganó seis títulos- y su buen nivel le valió la convocatoria a la "Albiceleste" que dirige Lionel Scaloni. Junto al elenco nacional obtuvo la Copa América 2021 y la Finalissima ante Italia en 2022 y es candidato para estar en la lista definitiva de la Copa del Mundo.

El sentido mensaje de Julián Álvarez con el que se despidió de River

"Quería agradecerle a todo el mundo River, a toda la gente que trabaja con el plantel profesional, nutricionistas, cuerpo médico, cuerpo de psicólogos, cuerpo técnico y a todos mis compañeros, a Tito y a toda la gente de la pensión, a la gente del Instituto River Plate. Porque desde que llegué al club en 2016 siempre me han tratado muy bien, me han cuidado, me han protegido. Me sentí muy cómodo, me han hecho crecer tanto como jugador, como persona me inculcaron muchos valores", expresó Álvarez.

Y agregó: "Siempre di lo mejor para ayudar desde donde me toque a mis compañeros, para estar a la altura de lo que significa vestir estos colores y representar a este club tan grande. Estoy muy orgulloso de lo que he logrado con 22 años en este club, me llevo grandes recuerdos, muy buenos amigos y bueno, agradecerles a todos los hinchas por el cariño y el apoyo de siempre, a la familia y amigos que también estuvieron siempre desde que soy muy chico y acá, para que sepan, siempre queda un hincha de River. Les mando un abrazo grande".