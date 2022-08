El deseo de una gloria de River sobre su futuro: "Me encantaría volver"

El exjugador de River dio detalles sobre qué lugar le gustaría ocupar en el "Millonario".

Javier Saviola reveló sus ganas de volver a River como entrenador: "Me encantaría. Nací en el club".

Javier Saviola reveló sus ganas de volver a River como entrenador: "Me encantaría. Nací en el club".

Javier Saviola se retiró de la actividad profesional en 2016, y aunque siguió jugando al fútbol sala en Andorra, lugar donde residió durante varios años, hace algunas semanas se hizo cargo del equipo juvenil del Barcelona de España. Con pasado glorioso en River Plate, club donde debutó y le permitió dar el salto a Europa, el exdelantero habló este miércoles de su deseo de regresar a la institución que lo vio nacer como entrenador.

"Ahora mismo no se me pasa por la cabeza. En un futuro podría ser, me encantaría. Nací en el club", comenzó diciendo Saviola en diálogo con el programa radial Cómo Te va. Y luego, añadió: "Uno tiene que pensar en lo de ahora. Estoy muy contento con esta tarea, con este desafío tan lindo. River más vale que ilusiona a todas. Es uno de los equipos grandes, donde nací".

El futuro de Marcelo Gallardo después de 2002 al frente de River aún es una incógnita y su posible continuidad se conocerá recién a fin de año, como él mismo manifestó, el abanico de posibilidades para ocupar su lugar es amplio. Aunque el "Conejo" no se postuló para suplantar ante una eventual salida del "Muñeco", dejó una puerta abierta hacia el futuro.

Saviola, sobre la selección y su presente en Barcelona

Javier Saviola reveló sus ganas de volver a River como entrenador: "Me encantaría. Nací en el club".

El exatacante del Real Madrid y Mónaco opinó sobre el trabajo que está llevando adelante Scaloni y lo que significó la consagración en Brasil: "La selección empieza a ser respetada tras ganar la Copa América. Saben a qué juega, el poderío que tiene en la era Scaloni. Se ha formado un grandísimo equipo, con resultados, ganando partidos muy bien, jugando un buen fútbol y con Leo en su máximo nivel, con compañeros que lo ayudan. El grupo está unido. Despierta la ilusión. Después, sabemos lo difícil que es jugar un Mundial, con selecciones como Francia y Alemania. Será tremendamente competitivo".

Además, detalló cómo vive su estadía en el equipo catalán, donde es entrenador de La Masía."Estoy felizmente en el Juvenil A del Barsa. Es un placer enorme. Son chicos que tienen 17, 18 y 19. Es un desafío importantísimo. La enseñanza de José (Pekerman) me sirve muchísimo. A veces nos llaman para dejar a algún chico entrenando con el primer equipo. Son conscientes de la importancia que hay. Les inculcamos valores, lo que el Barsa requiere. El comportamiento y la disciplina para forjarlo. Es un desafío muy lindo", comentó el flamante entrenador de 40 años.