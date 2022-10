El desagarrador llanto de Martín Palermo al recordar a Maradona: "Pienso que aparece"

El entrenador e ídolo de Boca, Martín Palermo, contó detalles de su relación con Diego y cómo el 10 lo acompañó en los momentos más difíciles.

Martín Palermo se emocionó hasta las lágrimas al hablar de Diego Maradona: "Cuando me pasó lo de mi hijo, él se me apareció en el hospital y estu vonmigo".

Martín Palermo generó un vínculo muy especial con Diego Maradona a través de los años en el fútbol y el exjugador de Boca Juniors lo tiene muy presente. Este martes, el "Loco" se quebró hasta las lágrimas al recordarlo y contó detalles de los momentos que vivieron juntos.

"Es un vacío, es una ausencia díficil de ocupar. La otra vez vino Claudia a casa y, al verla, me generaba emoción, algo que faltaba. Desde lo sentimental, es lo que Diego me genera. Siempre me pasa lo mismo: no puedo controlar mis sensaciones internas de que hoy no está. Siempre pienso que va a aparecer, que saldrá de algún lugar o que llegó a Qatar o Argentina...y no llega", comenzó diciendo Palermo sobre el ídolo popular en una entrevista con el programa Un Buen Momento de Radio La Red.

Martín compartió equipo con Diego entre 1997 y 1998, pero lo curioso es que el mismo Maradona le pidió al presidente de aquel entonces del "Xeneize", Mauricio Macri, que contratara tanto al jugador de Estudiantes de La Plata como a Guillermo Barros Schelotto de Gimnasia y Esgrima La Plata. "Diego estaba siempre. Esa relación que tuvimos primero como jugador en Boca, lo disfrutamos con Guillermo los últimos seis meses de su carrera, pero empezamos a concoerlo desde lo humano, y él te daba lo que no tenía. Se brindaba por todos, no solamente hacia nosotros que nos había pedido para el club", relató el exdelantero.

Palermo pasó por una dura experiencia en su vida en 2006, luego de que su esposa perdiera un hijo durante el embarazo, momento en el que Diego estuvo a su lado. "Compartimos cosas muy lindas, con su familia. Cuando me pasó lo de mi hijo, él se me apareció en el hospital y estuvo conmigo. Esas cosas no se olvidan. Estuvo cuando lo necesité, cuando uno necesita ese amigo que esté al lado. Es la persona que me enseñó a sentir la pasión", confesó Palermo.

"Yo me acuerdo que, en 1994, cuando pasó lo de Estados Unidos, estaba con mi novia mirando la tele. Diego empezó a hablar con esa famosa frase de que le "cortaron las piernas" y yo mirando el televisor...fue como ese amor a primera vista de lo que sentía por Diego y de lo que él estaba pasando en ese momento y empecé a llorar. El padre de mi novia me vio y me dijo 'por éste llorás', y yo dentro mío pensaba 'no sabe lo que esta persona significa para mi o esta pasión por el fútbol'. Y el tiempo me llevó a conocerlo, a vivir cosas con él, y me llevó a terminar mi carrera futbolística jugando un mundial a los 36 años...eso no hay nada que a mi me lo haga olvidar o que en Diego no esté presente mi pasión por el ´futbol", manifestó el exatacnte del seleccionado argentino durante la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010.

Para finalizar, contó una situación que vivió con su hijo más pequeño que lo llevó a recordar aún más a Diego: "Mi hijo, Ginaluca, quizá hoy no sabe quién es Maradona, y a veces yo lo escucho que está viendo Youtube y me dice 'Ahí está Diego, y él está en el cielo'. Y es como que hay algo que en mi hijo también generó, que quizá yo le transmití...y eso me mata, ver en él esa consecuencia algo que es tan importante en mi".