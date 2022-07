El calvario que vive Ricardo Centurión luego de su paso por San Lorenzo

Ricardo Centurión, luego de su paso por San Lorenzo de Almagro, atraviesa un difícil momento personal y espera el contacto de algún club.

Ricardo Centurión atraviesa un difícil momento luego de su paso por San Lorenzo de Almagro. El hábil, pero polémico atacante, tuvo conflictos en todos los equipos en los que jugó y, por ese motivo, complicó su futuro tanto en el fútbol argentino como para jugar en el exterior. Si bien el "Ciclón" lo quiso, hoy no está en los planes de Rubén Darío Insúa y mucho menos de la dirigencia de la institución, que no vive su mejor época.

Los videos de fiesta, las denuncias recibidas y los problemas internos en cada institución por la que pasó, sin dudas influyeron en todo esto. Sus gambetas y su juego ya no son tenidas en cuenta y el volante no tiene donde desempeñarse. Mientras tanto, él mismo mueve sus redes sociales para generar interés pero todavía no lo tienen en cuenta. Aquel joven futbolista que surgió del Predio Tita Matiussi está a la deriva y espera una resolución rápida.

La realidad es que ni Racing, que tiene el 50% de los derechos de formación y lo vio nacer futbolísticamente, ni Boca donde brilló por momentos, ni tampoco Vélez Sarsfield lo quieren tener en cuenta. San Lorenzo, la última institución por la que pasó en los inicios del 2022, de hecho le envío un telegrama de despido y "Ricky" cada vez está más lejos de estar en un equipo del fútbol argentino.

La mitad del pase del volante pertenece a la "Academia" y el resto a Vélez. Luego de su frustrada etapa en "El Fortín", "Centu" arribó a préstamo por un año a Boedo de la mano de Pedro Troglio para ayudar al equipo a empezar a salir de un momento complejo. No obstante, su rendimiento dentro de la cancha no fue positivo: doce partidos oficiales con sólo dos goles anotados.

Ricardo Centurión y el furioso reclamo a San Lorenzo

Ricardo Centurión le hizo un fuerte reclamo a San Lorenzo a través de las redes sociales y despertó la polémica de nuevo. El jugador vive un presente de pesadilla en "El Ciclón" y no dudó en demostrarlo mediante una historia en su cuenta oficial de Instagram. y despertó la polémica de nuevo. El jugador vive un presente de pesadilla eny no dudó en demostrarlo mediante una historia en su cuenta oficial de