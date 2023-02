El calvario que sufrió Mauro Zárate en Europa: "Por desgracia"

El delantero reveló una tremenda situación que le tocó vivir en la Serie B.

En las últimas horas se conoció que el exdelantero de Boca y Velez, Mauro Zárate, sufrió una tremenda lesión en una de sus rodillas. La situación ocurrió mientras defendía la camiseta del Cosenza en la segunda división del fútbol italiano.

El ex jugador de Boca, Vélez y Platense, entre otros equipos, está jugando en la Serie B del fútbol italiano. Este último fin de semana, a través de sus redes sociales, comunicó lo que le pasó. El jugador de 35 años escribió: "Por desgracia los exámenes han detectado una lesión en mi ligamento cruzado y en los próximos días me someteré a una operación para comenzar mi recuperación". El texto lo colocó en la página de Facebook el exjugador de la Lazio.

Zárate se lesionó el sábado pasado en el partido que Cosenza igualó sin goles con Sudtirol, por la 25ta. fecha del torneo de la Serie B. El delantero debió abandonar el campo de juego a los 10 minutos del segundo período, siendo sustituido por Massimo Zilli, según registró "Soccerway". El también exjugador de la Lazio e Inter, ambos de Italia, apenas pudo jugar 144 minutos con su nuevo club, al que llegó a principios de enero.

El insólito motivo por el que Mauro Zárate debió borrarse un tatuaje de su esposa

Mauro Zárate recordó un fallido intento de tatuarse a su esposa, Natalie Weber, en el brazo y dio a conocer cómo pudo solucionarlo. El jugador de fútbol se llevó un chasco cuando quiso imprimir una imagen de la madre de sus hijos en su piel y le quedó una graciosa anécdota para contar al respecto, algo que hizo entre risas en su visita a PH: Podemos Hablar.

"Me quería hacer un tatuaje de mi mujer y me recomendaron a un tatuador que supuestamente era muy bueno. No se parecía en nada y me lo tuve que tapar", comenzó su descargo el deportista en diálogo con Andy Kusnetzoff en PH: Podemos Hablar, ciclo en el que también estuvieron como invitados Natalia Pastorutti, Malena Guinzburg, Soy Rada y Gastón Trezeguet