Eduardo Domínguez furioso con los jugadores de Independiente: "No se puede repetir"

En una rueda de prensa, el entrenador aseguró: "Queda una sensación de bronca. Pero de esto se sale trabajando y creyendo en lo que hacemos".

El entrenador de Independiente, Eduardo Domínguez, fue muy duro con sus dirigidos y remarcó que "los errores que no se pueden repetir" y remarcó que "seguir creyendo en lo que hacemos". Por otro lado, añadió que "son errores no habituales que no se pueden repetir".

Por otro lado, en una rueda de prensa, el entrenador aseguró: "Queda una sensación de bronca. Pero de esto se sale trabajando y creyendo en lo que hacemos". En ese sentido añadió: "Veo un camino a tomar. En la semana veo un laburo que después no plasmamos en cancha", se quejó. "Y entiendo al hincha porque ellos no ven los entrenamientos. Y no hay que explicar sino ganar", sostuvo el director técnico.

Independiente reúne 7 puntos en la clasificación y quedó lejos de la línea del líder Newell’s (13). Su próximo encuentro será el lunes 4 de julio, a las 21.10, ante Platense, en el estadio Ricardo Bochini-Libertadores de América, de Avellaneda. En otro orden, el ‘Rojo’ estaría próximo a acordar la llegada del delantero Facundo Ferreyra (ex Vélez y Banfield), quien podría convertirse en el segundo refuerzo del plantel, después del volante Iván Marcone.

Independiente cayó hoy ante Patronato de Entre Ríos por 3 a 1, por la quinta fecha de la Liga Profesional de Fútbol, con una actuación para el olvido en Paraná, en donde el equipo local jugó con 10 futbolistas gran parte del encuentro. Axel Rodríguez, por duplicado, y Jonás Acevedo marcaron para Patronato, que sufrió la expulsión de Jorge Valdez Chamorro a los 15 minutos de comenzado el juego. Lucas Romero descontó para el Rojo

El "Rojo" de Avellaneda sufrió la segunda derrota en el campeonato y con 7 puntos fue alcanzado por Patronato, que consiguió un triunfo valioso en su objetivo de permanecer en la primera división. El "Patrón", en zona de descenso, obtuvo todos sus puntos como local. El equipo de Eduardo Domínguez pagó muy caro sus errores. Para empezar, Rodríguez convirtió antes del minuto, de cabeza, en una pelota detenida donde recibió sin marca. Patronato fue un aluvión en los primeros minutos e Independiente lució desorientado.