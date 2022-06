Diego Valeri anunció su retiro con una emotiva carta: "¿Qué más puedo pedir?"

El volante ofensivo deja la actividad profesional luego de casi 20 años exitosos..

El jugador Diego Valeri anunció a través de una conmovedora carta en sus redes sociales que se retira del fútbol profesional tras 19 años de carrera. "Gracias por dejarme hacer mi historia dentro tuyo. Tu corazón es el mío", es uno de los mensajes que le dedicó el talentoso volante a los fanáticos de Lanús. Surgido de las inferiores del "Granate", también fue una de las grandes figuras del primer título que consiguió el club en el Torneo Apertura 2007, de la mano del recordado Ramón Cabrero.

“Nunca había podido corretear con los botines puestos por la cancha uno hasta los dieciséis años, pero el día llegó. ‘Tenés que actuar como si fueras Lucho González. ¿Te animás?’. Dije que sí. No iba a perder nada. Parecía fácil, pero fue duro como el sopetón que me dio Carlos Galván apenas empezó el partido. Rodé contra los carteles y me paré dolorido, con una extraña sensación de alegría. Empezaba a hacer mi camino“, comienza el comunicado del ex Porto de Portugal.

"Pelusa", que había regresado al club de sus amores a inicios de 2022, aprovechó para dedicarle sentidas palabras a los simpatizantes del "Grana": "Lanús me enseñó a ser yo. Ni más que nadie, ni menos. A levantarme cuando caía y a jugar con la frente en alto, pelota bajo la suela. Con nobleza. Llevar a Lanús en el pecho, un orgullo. Donde sea que me toque jugar. Lanús, siempre Lanús. Gracias por dejarme hacer mi historia dentro tuyo".

Diego Valeri anunció su retiro del fútbol

En su relato, el mediocampista, que tiene como ídolo a Juan Román Riquelme, también manifestó lo que significa el sentido de pertenencia que generó con el club: "El corazón del barrio que me vio nacer y me prestó sus calles como potreros, los portones de sus fábricas como arcos y sus infinitos clubes de baby para conocer el fútbol en su esencia. La que intenté llevar con pasión hasta el último día. Siempre hay un último día, que se oscurece“.

Para finalizar, el jugador que tuvo un exitoso paso de 10 años por Portland de la MLS, cerró con un emotivo mensaje sobre el recuerdo que se llevará: "“Estoy saltando de alegría frente a ustedes. Cantando. Ganamos. ¿Qué mas puedo pedir? Parece un sueño. Es de noche. No importa. Soy feliz. Sé que desde ahora estaré en el calor de sus memorias. Las memorias que ustedes elijan. Las hicimos juntos. Guardémoslas para siempre".

Diego Valeri anunció su retiro del fútbol

La formidable carrera de Diego Valeri

El oriundo de la localidad de Valentín Alsina realizó todo el recorrido de divisiones inferiores en Lanús. Al siempre destacarse en los equipos juveniles, Miguel Ángel Brindisi lo subió al plantel profesional en 2003 y, ese mismo año, debutó con 17 años en el empate ante Vélez Sarsfield. Con el correr de los campeonatos, su calidad fue tan asombrosa que lo llevó a convertirse en pieza clave del primer campeonato local que obtuvo el "Grana" en 2007, cuando dio la vuelta olímpica en La Bombonera, con Cabrero en el banco. En la temporada 2009, el Porto se lo llevaría a préstamo, aunque no tuvo mucha participación y al año siguiente iría en la misma condición al Almería de España. Ya en 2011 regresaría a Guidi y Arias (ahora Ramón Cabrero), donde volvió a ser figura convirtiendo 8 goles para lograr un subcampeonato. En 2013, su paso al fútbol estadounidense lo marcaría para siempre: la llegada al Portland Timbers fue un éxito rotundo, club con el que obtuvo dos títulos y fue elegido MVP en 2017. En 2021 finalizó su contrato en el país norteamericano y, después de varias idas y venidas, retornó al "Granate" para su tercer ciclo. En total, "Pelusa" disputó en Lanús 194 partidos y marcó 30 goles.