Demichelis confirmó que vuelve a River un campeón del 2014

El entrenador aseguró que el primer "refuerzo" será David Martínez y añadió que también vuelve un campeón con River en 2014.

River Plate confirmó a su primer refuerzo para el próximo torneo y lo hizo a través de una conferencia de prensa del técnico del Millonario. Martín Demichelis aseguró que ya tiene cerrada la primera incorporación para el próximo semestre y se trata de un jugador muy querido por el club y sus hinchas.

El entrenador, sin entrar en muchos detalles, aseguró que el "primer refuerzo que tiene River es David Martínez -el defensor que se recuperó de una lesión-" y añadió que se pudo entrenar a la altura del grupo, estamos muy felices de poder contar con él". Sin embargo, también aseguró que Ramiro Funes Mori va a ser el próximo jugador que llegue al Millonario.

Si bien dio una conferencia de prensa, Martín Demichelis prefirió no hablar de negociaciones abiertas con otros jugadores como, por ejemplo, el central uruguayo Sebastián Bosselli y tampoco hizo hincapié en la posible llegada del delantero del Inter de Italia de último paso por Tigre, Facundo Colidio; o de la chance del regreso de Manuel Lanzini.

Al ser consultado sobre las bajas del plantel, como la posibilidad de venta de Nicolás de la Cruz, el entrenador respondió con ironía: "Está citado a entrenar y tengo entendido que va a venir. Vamos a contar con él para el partido del jueves (contra Talleres, por la Copa Argentina). 'Nico' vendrá hoy, veremos en qué situación está y después vemos si lo veo bien para el jueves. No pienso más allá". Al final, consultado sobre el volante y capitán Enzo Pérez, el entrenador expresó: "Les dije a los jugadores que no me asusta el DNI, hay jugadores que pueden tener mejores prestaciones a una edad avanzada, el deber nuestro como cuerpo técnico es interpretar esas prestaciones".

Demichelis y Astrada se emocionaron juntos por River en ESPN: "Me hacés llorar"

Tras haberse saludado al aire, "Micho" tomó la iniciativa, le habló directamente a "Leo" y recordó que “cuando en un momento dificilísimo apareció después de tantos días sin entrenar por lo que había pasado con el papá, que la gente lo vea dando la vuelta olímpica caminando con el grupo...". "La gente no sabía que él había venido y, cuando lo vieron, todos se largaron a llorar", agregó.

"Ese momento es de los que más me marcaron en esta institución", reconoció el cordobés. “Ese y el momento en el que era el Día de la Madre y River nos regaló la chance de poder jugar con el nombres de nuestras madres", añadió el actual estratega de "La Banda". Como su mamá murió tras una grave enfermedad cuando él tenía apenas 14 años, Demichelis profundizó: "Yo ya no la tenía, por eso es la única camiseta que yo tenía encuadrada en mi casa. Mi hermana la sacó y me la trajo y bueno, acá la tengo“. En ese intercambio emocionante entre los dos, el panelista de ESPN no quiso seguir hablando del tema porque se le iba a entrecortar la voz y sentenció: "Me hacés llorar, Micho...".