Chiqui Tapia tomó una fuerte postura sobre el escándalo de Riestra con Spreen: "No pueden"

La fuerte determinación de Claudio Chiqui Tapia sobre el escandaloso debut de Spreen en la Primera de Deportivo Riestra.

La insólita y repudiable decisión que tomó Deportivo Riestra de hacer debutar a un streamer en el fútbol argentino continúa sumando capítulos. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chqiui" Tapia, tomó una fuerte postura con respecto a al escándalo de Spreen, Iván Buhajeruk, y el club conducido por Claudio Stinfale.

Más allá de la polémica aclaración de Deportivo Riestra a través de un comunicado, Tapia no ocultó su malestar y se mostró en contra de la acción que sacudió al fútbol nacional. "Cuando hay cosas que realmente no te gustan, hay que corregirlas. Tengo entendido que en el Tribunal de Ética y Disciplina están trabajando sobre este hecho", comenzó diciendo el dirigente en una entrevista con Ole Sports Summit.

“Deportivo Riestra ya pidió disculpas, pero son cosas que hay que corregirlas porque no pueden pasar", agregó "Chiqui" sobre lo sucedido en cancha del "Blanquinegro" con Spreen, que apenas disputó 12 segundos del encuentro ante Vélez Sarsfield. Aunque los jugadores y hasta Cristian Fabbiani explicaron que no tuvieron nada que ver en la inclusión del streamer, también fueron señalados por otros antecedentes.

Para concluir, Tapia no tuvo rodeos y fue determinante para que no vuelva a ocurrir algo similar: "Hay muchos chicos que se quitan la vida porque no llegan a Primera. Es lo que uno sueña y aspira, es muy importante lograr un sueño. Nosotros formamos y le damos la importancia que tiene que tener”.

Caso Spreen: La Justicia investigará a Deportivo Riestra y a Fabbiani por posibles apuestas

El influencer Iván Buhajeruk, más conocido como Spreen, y el Directivo Técnico de Deportivo Riestra, Cristian Fabbiani son investigados por “captación de apostadores en plataformas ilegales". La situación fue informada por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

La Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA), a cargo de Juan Rozas, “inició de oficio una causa para investigar si en el día de ayer con motivo del encuentro futbolístico entre Riestra y Vélez, el DT y Spreen tuvieron como finalidad la captación de apostadores en plataformas ilegales”. La fiscalía penal especializada ordenó al Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) las medidas de prueba.

En paralelo, el Comité de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), anunció la apertura de un expediente sobre el caso en el Boletín 6587. La AFA declaró que examinará cualquier conducta que pueda dañar la integridad del fútbol argentino, citando el Artículo 2 de su Código de Ética, el cual exige comportamientos que respeten la legalidad y los principios éticos.

El club Deportivo Riestra, por su parte, emitió un comunicado en el que defendió la acción como una estrategia para captar nuevas audiencias jóvenes a través de la participación de un influencer con millones de seguidores. Según el comunicado, Riestra busca atraer a un público que se identifica con las redes sociales y los influencers, con el objetivo de revitalizar el interés de las nuevas generaciones en el fútbol, argumentando que su intención nunca fue faltar el respeto ni a Vélez ni al fútbol argentino.

Sin embargo, la reacción en el ámbito deportivo fue contundente, ya que Brian Romero, delantero de Vélez y actual goleador de la Liga Profesional, expresó su descontento tras el empate 1-1. Romero consideró la acción una falta de respeto hacia los jóvenes futbolistas, argumentando que el mensaje transmitido al incluir a un influencer sin formación futbolística no es el adecuado: “Esto muestra un atajo, cuando el fútbol es perseverancia, esfuerzo y dedicación”, alentando a los jóvenes a seguir sus sueños a través del trabajo duro.

La controversia dejó en el aire preguntas sobre el equilibrio entre marketing y la integridad del deporte. Si bien la presencia de figuras como Spreen podría atraer nuevos seguidores, el suceso también resalta los riesgos de difuminar las líneas entre el entretenimiento y el deporte profesional, algo que la AFA y las autoridades judiciales deberán abordar en sus investigaciones.