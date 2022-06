Carlos Tevez podría debutar como DT en la Primera del fútbol argentino

Carlos Tevez podría debutar como entrenador, junto a Carlos Retegui, en un equipo de la Primera División del fútbol argentino al que fue ofrecido en las últimas horas.

Carlos Tevez ya podría tener su primera experiencia como entrenador, tan sólo pocos días después de haber confirmado públicamente que se retiraba como jugador y que se lanzaba a la dirección técnica. El ídolo de Boca fue ofrecido en las últimas horas a un club importante de la Primera división del fútbol argentino.

El exdelantero había revelado, en la entrevista que le concedió hace unos días a Alejandro Fantino porAnimales Sueltos (América TV), que hará una dupla técnica con Carlos "El Chapa" Retegui. El ex estratega de "Las Leonas", la Selección Argentina femenina de hockey sobre césped, trabajará junto a "Carlitos" y a un grupo de colaboradores que coordinarán las tareas cuando les toque hacerse cargo de algún plantel profesional.

Carlos Tevez podría tener su debut como DT en Rosario Central

Se trata nada menos que del Rosario Central, uno de los clubes más populares del Interior de la Argentina. De acuerdo con la información revelada por ESPN, el ex-Juventus podría reemplazar allí a Leandro Somoza, quien acaba renunciar luego de sólo dos fechas de la Liga Profesional 2022. Con fuertes críticas hacia la dirigencia, el exmediocampista llamó a una conferencia de prensa imprevista y fulminó a quienes comandan la institución santafesina por la falta de fichajes en el presente mercado de pases.

Por lo tanto, Tevez habría sido ofrecido a Rosario Central por Christian Bragarnik, el empresario de 50 años que tiene mucha influencia en diversas instituciones del fútbol argentino. Además, el abogado y representante habría propuesto tres o cuatro refuerzos de categoría para fortalecer la plantilla con el objetivo de engrosar el promedio para evitar el descenso en 2023.

Carlos Tevez confirmó su retiro como jugador y reveló que será DT

El ex atacante de 38 años comunicó en Animales Sueltos que se aleja de las canchas y que se calzará el buzo de entrenador, mientras espera el llamado desde algún club. "Me ofrecieron jugar en Estados Unidos, pero no acepté. Siento que ya di todo, que como jugador di todo lo que tenía en mi corazón", se sinceró el símbolo de Boca.

"El último año mío jugando fue muy duro porque mi papá (Segundo Tevez) estaba internado y tenía muerte cerebral. Un día me levanté y le dije a mi mujer (Vanesa Mansilla) que no jugaba más", recordó el exgoleador. "Luego llamé a mi representante (Adrián Ruocco) para adelantarle mi retiro y más tarde a (Juan Román) Riquelme para explicarle que haría una conferencia para decir que me iba de Boca", relató "El Apache".

Emocionado hasta las lágrimas, Tevez aseguró: "Dejé de jugar porque perdí a mi fan número uno, a mi viejo. Tenía ocho años cuando empecé y el que me venía a ver era él". "Cuando falleció me decía a mí mismo para qué más, para qué seguir. Me levanté y dije no juego más para nadie, fue la única vez que pensé en mi", profundizó.

Tevez anunció que será DT tras retirarse como jugador.

Acerca de su intención de dirigir por primera vez, sentenció: "Quiero ser técnico, siento que estoy para dirigir. Hace unos meses que me estoy preparando, estoy trabajando con "El Chapa" Retegui. Tenemos un proyecto juntos y sueño con dirigir a Boca, me está dando ese cosquilleo igual que cuando jugaba, por eso estoy seguro de lo que quiero hacer".