Carlos Tevez atacó a un excompañero suyo en Boca: "Un poco desprolijo"

Tevez hizo llamar al técnico de la reserva, Germán Rivarola, al que le pidió que sacara al segundo marcador central, Jonathan Bogado para reemplazar a Juan Cruz Komar.

Una vez más, Rosario Central no encuentra paz y, esta vez, fue el director técnico -Carlos Tevez- quien le pegó a Juan Cruz Komar por no estar presente en el compromiso ante Unión de Santa Fe y el entrenador agregó: "“Fue un poco desprolijo. A la mañana, cuando entrenamos, él manifestó que le molestaba la rodilla".

En este sentido, Tevez añadió que Komar avisó "justo cuando estábamos entrenando fue. No fue antes ni después. Nos desayunamos con eso y tuvimos que llamar a un chico de la Reserva, que estaba jugando en ese momento”. Después reveló: "Siempre digo, desde el momento que llegué. El que no quiere estar, no va a estar. Yo no voy a estar pensando en esas cosas. El que quiera estar en Central va a estar”. Y añadió: “Luego mejoró el dolor, pero lo mandamos a hacer estudios. Por suerte no salió nada. Mañana trabajará con los médicos y veremos los pasos a seguir”.

Tevez hizo llamar al técnico de la reserva, Germán Rivarola, al que le pidió que sacara al segundo marcador central, Jonathan Bogado, quien dejó el equipo a los 28 minutos del primer tiempo, se subió a un remís y viajó directamente los 200 kilómetros que lo separaban de la concentración de Central, en la localidad de Arroyo Seco. Bogado, de 21 años y oriundo de la ciudad santafesina de Villa Gobernador Gálvez, situada en el sur del Gran Rosario, ocupó así un lugar en el banco de suplentes frente a Unión, en lugar de Juan Cruz Komar. Vale recordar que, Komar fue compañero de Carlos Tevez en Boca Juniors. Luego, en una entrevista con Tiempo Argentino, el defensor aseguró que en "el plantel de Boca había muchísimos gorilas, y constantemente me jodían. Mauro Navas, ayudante de Arruabarrena, me defendía porque es medio de izquierda. Pero todos los comentarios eran burlándose sin ningún argumento. Desayunábamos viendo TN y tenía que defenderme"

Boca querrá a una de las grandes figuras del fútbol argentino en el próximo mercado de pases, que comprenderá entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. Más allá de que el protagonista es uno de los jugadores más destacados de la vigente Liga Profesional, Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol no lo desean en el conjunto con el que fue campeón de la Superliga 2017-2018.

Se trata nada menos que de Mateo Retegui, el goleador del campeonato con la camiseta de Tigre. El delantero de 23 años, 1.84 m. y 76 kilos participó en las 22 fechas del vigente torneo de la Primera División: 21 de ellas como titular. Acumula 15 tantos y es una de las sensaciones del certamen. Su pase pertenece al "Xeneize" y está a préstamo en "El Matador" hasta finales de 2023, aunque el club de La Ribera tiene a su disposición la cláusula de repesca cada seis meses.