Cambio de horario en el partido de Gimnasia La Plata en la Liga Profesional por "falta de iluminación"

La policía bonaerense solicitó que el partido por la Fecha 2 de la Liga profesional de Gimnasia y Esgrima La Plata se juegue de día, debido a la "falta de iluminación" en las inmediaciones de la cancha. Una medida de seguridad que comenzó a aplicarse tras la represión policial de Gimnasia-Boca el año pasado.

A cuatro días de que Gimnasia y Esgrima La Plata debute de local en la fecha 2 del torneo local, desde la Liga Profesional comunicaron que "por pedido de los organismos de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, el partido entre Gimnasia y Defensa y Justicia se adelanta para las 18 horas el lunes 6 de febrero". El horario que se había pautado inicialmente era a las 20 horas.

El Destape se comunicó Eduardo Aparicio, titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), quien afirmó que las inmediaciones de la cancha - ubicada en el bosque de La Plata - "no está bien iluminado" por lo que, a pedido de la policía bonaerense "se pidió cambiar el horario".

"Hay que minimizar el riesgo", dijo y aclaró que "no es en perjuicio contra la institución", a pesar de que, al jugarse un día laborable a las 18 horas, miles de hinchas no podrán asistir al evento deportivo. Por tal motivo este viernes 3 de febrero el titular de Aprevide se reunirá con el presidente del Club, Mariano Cowen.

Desde el club Tripero el malestar se hizo sentir: "A nosotros no nos comunicaron ni nos consultaron nada. Fue una decisión unilateral del ministerio de Seguridad, de la cual Gimnasia no tuvo nada que ver". Lo cierto es que los partidos que el lobo platense disputó en el Bosque comenzaron a jugarse de día tras la brutal represión de la policía bonaerense durante el partido contra Boca en donde un hincha tripero perdió la vida. Además, desde el club recordaron que el miércoles pasado el bosque platense se jugó el partido de Copa Argentina entre Defensa y Justicia vs. Ituzaingó en horario nocturno. "No pasó nada y no hubo inconvenientes", destacaron.

"Es más viable trabajar con la luz del día", detalló Aparicio. También explicó que la iluminación de las inmediaciones de la cancha de Gimnasia y Esgrima La Plata "le corresponde a la Municipalidad", actualmente gobernada por el macrista, Julio Garro. "Le pedimos al municipio en reiteradas oportunidades que ilumine el lugar, pero las luces no están", afirmó. Desde la comuna platense remarcaron a este medio que "al momento no se convocó al municipio a ninguna mesa de trabajo; ni de parte del club ni de parte de la Aprevide". Sin embargo señalaron que "se está a entera disposición de poder hacerlo en caso de que se crea conveniente y necesario para mejorar las inmediaciones del club en lo que al municipio refiere". Respecto de la falta de iluminación en el Bosque no brindaron mayores detalles.

Tras conocerse la noticias, los hinchas triperos repudiaron la decisión y lo manifestaron en distintos posteos por la red social Twitter:

En qué estado está la investigación por la represión policial durante el partido Gimnasia-Boca

La causa está a cargo del fiscal Juan Menucci, a cargo de la UFI N°5, y el titular del Juzgado de Garantías 6 de La Plata, Agustín Crispo. Hay dos procesados: el comisario Juan Manuel Gorbarán, quien está en prisión preventiva acusado de "estrago doloso" y señaló que seguía órdenes de sus superiores durante el operativo; y el oficial Nahuel Falcón, que fue quien disparó contra un camarógrafo del canal TyC Sports y está libre. Una de las líneas investigativas de la Justicia es la posible "sobreventa de entradas" por parte del club.

Están imputados Gabriel Pellegrino, ex presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata; Francisco Di Nardo, funcionario de la Agencia de Prevención de Violencia en Espectáculos Deportivos (APREVIDE); y Sebastián Perea, jefe departamental de la capital bonaerense. Gabriel Pellegrino había sido citado a declarar el 29 de diciembre pasado, pero el ex presiente pidió posponer la audiencia y el fiscal accedió al pedido.

En tanto, se realizó una segunda autopsia a César "Lolo" Regueiro, quien murió durante la represión policial desatada el pasado 6 de octubre en el partido Gimnasia - Boca. El pedido fue realizado por la familia del hincha tripero. El informe pericial de parte determinó que fue una "muerte violenta".

Según se desprende del informe pericial al que accedió este medio, la directora Académica de la Consultora Pericial de Ciencias Forenses y perito de parte, entre otros cargos, Virginia Créimer, detalló que "la muerte de César Regueiro resulta una muerte violenta producida en un campo de acción violenta y que las imágenes constatadas en la región occipital, en ambas instancias periciales, son compatibles con lesiones vitales producidas por choque o golpe con o contra superficie dura y roma".