Brilló en Boca y San Lorenzo y hoy firmó con Atlas en la Primera C

Un jugador que tuvo un gran paso por Boca Juniors y San Lorenzo firmó con Atlas para jugar en la Primera C del fútbol argentino.

El Club Atlético Atlas, que fue furor cuando se desempeñaba en la Primera D del fútbol argentino por el programa en Fox Sports, confirmó una noticia más que importante para su historia. Luego de conseguir el primer ascenso de su historia en enero de 2021, festeja porque contrató a un exjugador de Boca y San Lorenzo. Para su segunda temporada en la C, el "Marrón" trajo algo más que experiencia al plantel que conduce el inoxidable Néstor Retamar.

Se trata de Diego "Burrito" Rivero, quien tiene una extensa trayectoria en primera división, siendo parte del "Xeneize" y el "Ciclón", entre otros, y también jugó en dos equipos de México. Nació futbolísticamente en Chacarita, donde tuvo dos etapas: su debut en 1998 y su "retiro" en 2021. Sin embargo, volverá a las canchas a los 40 años para vivir un nuevo desafío. Ya firmó contrato con Atlas, y desde mediados de febrero disputará el Torneo Apertura en la Primera C.

"Bienvenido. Recibimos con el más cálido abrazo a un verdadero titán de la resistencia: el 'Burrito' Rivero, que vestirá los colores de nuestro club en el campeonato 2022", escribieron desde las redes de Atlas (@LaOtraPasión) junto a una imagen en la que el atacante firmó su contrato junto al presidente de la institución, Maximiliano Ambrosio. Será la quinta camiseta que lucirá en el fútbol argentino, ya que además cuenta con un breve paso por Argentinos Juniors.

En cuanto a su carrera, disputó 568 partidos y convirtió un total de 18 goles. Con San Lorenzo ganó el Torneo Clausura del año 2007 y en Boca Juniors alzó el trofeo en el Apertura 2011 y la Copa Argentina 2012. Además, cuenta con dos ascensos a primera división jugando para el "Bicho" de La Paternal y para Chacarita. Tanto en Pachuca como en Cruz Azul en México no logró ningún título.

El presente de Atlas y su llegada a la C

Aquel equipo que se hizo más conocido por su humildad y amor por el fútbol, a través de Fox Sports, hoy no es un club más de nuestro fútbol. Más allá de la noticia confirmada de la contratación de Diego Rivero, el elenco de General Rodríguez disputará la segunda temporada de su historia en la Primera C, lo que no es poco.

En enero del 2021, luego del parate del fútbol por la pandemia, la Primera D regresó, y el "Marrón" llegó a la final del Torneo Reducido. La disputó contra Deportivo Paraguayo en cancha de Almirante Brown y lo venció por 2 a 0 con goles de Gonzalo Valenzuela y Nicolás Pérez, dos de los futbolistas más destacados de ese equipo. En su primer paso por la C estuvo cerca de clasificar al Reducido pero quedó en las puertas del mismo.