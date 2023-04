Boselli contó una anécdota que nadie sabía sobre Sabella: "Seis meses antes"

Mauro Boselli recordó a Alejandro Sabella y contó una anécdota inédito sobre el extécnico de la Selección Argentina cuando dirigía a Estudiantes de La Plata.

Mauro Boselli reveló un detalle que nadie sabía de Alejandro Sabella a poco más de dos años de su fallecimiento.. El delantero recordó un momento en especial de cuando lo dirigió en Estudiantes de La Plata, donde ganó nada más y nada menos que una Copa Libertadores en 2009 y un Torneo Apertura en 2010. Sin embargo, la anécdota del experimentado futbolista es de varios meses después de la consagración en el certamen continental.

El "Pincha" accedió al Mundial de Clubes y jugó la gran final contra el Barcelona de Pep Guardiola y Lionel Messi. Los catalanes se quedaron con la victoria por 2 a 1, pero no les fue nada fácil vencer a los dirigidos por "Pachorra". Boselli abrió la cuenta a los 35 minutos, pero el "Blaugrana" llegó al empate con gol de Pedro y la "Pulga" puso el segundo en el alargue para luego levantar el trofeo. Sin embargo, el plan de partido ya estaba armado hacía tiempo y el atacante lo contó sin guardarse nada.

"Seis meses antes empezamos a preparar el partido contra el Barcelona. Un día a la semana, la segunda parte del entrenamiento era plantear un esquema de cómo íbamos a jugarles. Era un error y chau, no había margen. Todas las semanas se practicaba un ratito", aseguró el actual hombre de Estudiantes en Líbero VS., y definió con esas palabras lo que fue Sabella como entrenador. A pesar de que el cero duró hasta los últimos instantes, el planteo tuvo efecto y el "Pincha" casi hace historia.

Por otro lado, el delantero agregó sobre el ex entrenador: "Vio el partido mucho antes de que lo juguemos. No lo vi muchas veces al Barcelona de Guardiola jugado con Piqué de 9 en el minuto 88. Ya no tenían argumentos y formas de entrarnos. Alejandro supo cómo plantearle el partido a uno de los mejores equipos de todos los tiempos".

Alejandro Sabella, un DT con un libro de historia bajo el brazo

Es uno de los entrenadores que dejó enseñanzas más allá de la número cinco. Conocido como jugador y como ayudante de campo, su salto a la dirección técnica en solitario fue tardío, pero de igual forma los cinco años que dirigió tanto en un club como en la Selección Argentina estuvo marcada por el éxito. Alejandro Sabella se convirtió en un director técnico que rompió todos los moldes, principalmente, con su forma de pensar.

Peronista "desde los sesenta, cuando estaba proscripto", Alejandro Sabella siempre se mantuvo firme a una serie de conceptos que iban más allá de su propia forma de pensar. El caso más conocido, por ejemplo, fue en el festejo de la Copa Libertadores con Estudiantes de La Plata. Emocionado hasta las lágrimas, ante su gente, después de haber ganado la final en Brasil y haberse quedado con el trofeo, en su discurso, ante una plaza rellena, su referencia final fue fue "llevo en mis oídos, la más maravillosa música que, para mí, es la palabras de ustedes, el pueblo de Estudiantes de La Plata". Minutos antes, aseguró que "la casa estaba en orden".