Boca vs. Independiente Rivadavia por Torneo Clausura 2025: hora, TV en vivo y streaming

Boca Juniors vs Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura 2025: cuándo juegan

Boca Juniors viajó a Mendoza para enfrentar a Independiente Rivadavia este domingo en el Malvinas Argentinas, con la urgente necesidad de cortar la peor racha de su historia: 12 partidos consecutivos sin conocer el triunfo. El Xeneize, dirigido por Miguel Ángel Russo, se encuentra en una situación crítica al ubicarse penúltimo en la tabla del Grupo A del Torneo Clausura 2025, mientras que la Lepra mendocina buscará aprovechar su condición de local y el particular reencuentro de Sebastián Villa con su ex club para sumar puntos valiosos.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Boca Juniors e Independiente Rivadavia, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Boca e Independiente Rivadavia?

El partido entre Boca Juniors e Independiente Rivadavia por la quinta fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2025 se jugará este domingo 17 de agosto de 2025, a partir de las 20:30 horas (hora argentina) en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y estará dirigido por el árbitro Pablo Dóvalo.

El presente de Boca es crítico. El equipo dirigido por Russo acumula 12 partidos sin ganar, una marca inédita en la historia del club que se extiende desde el 19 de abril. En el Clausura, apenas sumó tres puntos en cuatro fechas y se ubica penúltimo en la tabla. Viene de empatar 1 a 1 con Racing en la Bombonera, en un partido que dejó buenas sensaciones en algunos pasajes, pero volvió a exponer problemas de contundencia y solidez defensiva.

El DT apuesta a que este viaje a Mendoza sea el punto de quiebre para el Xeneize. Boca sabe que un triunfo no solo lo sacaría del fondo de la tabla, sino que también podría ser el envión anímico necesario para recuperar confianza. Russo busca transmitir calma en un contexto de alta presión, pero al mismo tiempo trabaja en pequeños ajustes para encontrar un funcionamiento más equilibrado entre líneas.

En cuanto a variantes tácticas, se esperan dos cambios importantes respecto al empate frente a Racing. Nicolás Figal, ya recuperado de su lesión en el gemelo derecho, reaparecería en la defensa para darle más experiencia y firmeza a la última línea. Además, Rodrigo Battaglia podría meterse en el mediocampo, lo que generaría un doble pivote con Leandro Paredes y daría mayor capacidad de recuperación en el círculo central.

Por el lado de Independiente Rivadavia, la Lepra mendocina llega en la décima posición con cuatro puntos, producto de un triunfo, un empate y dos derrotas en las primeras cuatro fechas. En la última jornada, cayó por 2 a 1 frente a Estudiantes en La Plata, en un duelo donde tuvo buenas chances pero pagó caro los errores en defensa. El equipo de Alfredo Berti buscará hacerse fuerte en casa y aprovechar el delicado momento de su rival.

La gran carta ofensiva de los mendocinos será Sebastián Villa, ex Boca, quien se reencontrará con el club donde tuvo un paso destacado y polémico. El colombiano conoce bien los movimientos del Xeneize y será una de las principales amenazas para la defensa visitante. Con el respaldo de su gente en el Malvinas Argentinas, Independiente Rivadavia intentará repetir la intensidad que mostró en otros partidos como local y sorprender a uno de los grandes del fútbol argentino en su peor momento.

Russo cuenta con el regreso de Nicolás Figal en la defensa tras superar completamente su molestia en el gemelo derecho. El central trabajó con normalidad en la última práctica en el Predio de Ezeiza y todo indica que volverá al once titular para compartir la zaga con Marco Pellegrino. En el lateral izquierdo podría aparecer Ayrton Costa, aunque Lautaro Blanco también tiene posibilidades de ser titular.

La otra novedad importante pasa por el mediocampo, donde Rodrigo Battaglia será el acompañante de Leandro Paredes en la zona central. El ex Atlético Mineiro, que venía siendo alternativa en la defensa, se ganó la confianza de Russo para ocupar un lugar en la medular, desplazando a Milton Delgado. El DT planea un esquema 4-4-2, con Brian Aguirre por derecha, Alan Velasco por izquierda y la dupla ofensiva integrada por Edinson Cavani y Miguel Merentiel. En la lista de concentrados no estarán Sergio Romero, Cristian Lema ni Marcelo Saracchi, todos relegados por decisión del cuerpo técnico.

En Independiente Rivadavia, Alfredo Berti realizará modificaciones tras la derrota ante Estudiantes. El cambio obligado es en la delantera, ya que debido a la lesión de Alex Arce, su lugar será ocupado por Fabrizio Sartori, quien formará dupla con Sebastián Villa. Las novedades surgieron en la mitad de la cancha, donde para los titulares se pararán Matías Fernández y Mauricio Cardillo, dejando relegados a Kevin Retamar y Thomas Ortega que venían jugando entre los titulares.

El ingreso de Mauricio Cardillo en lugar de Retamar y de Matías Fernández por Thomas Ortega modificaría la mitad de la cancha, como así también el esquema táctico que el entrenador venía sosteniendo. Los mendocinos pasarían a jugar un 4-3-1-2, ya que el ex jugador de Estudiantes sería el enlace entre las líneas, buscando generar mayor creatividad en el último tercio del campo.

Formaciones probables de Independiente Rivadavia y Boca

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Ayrton Costa; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Brian Aguirre, Alan Velasco; Miguel Merentiel, Edinson Cavani.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa, Fabrizio Sartori.

Independiente Rivadavia vs. Boca: ficha técnica