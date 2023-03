Boca vs Instituto: historial y cómo verlo en vivo

Boca, que muestra un opaco nivel de juego y viene de sufrir un inesperado revés ante Banfield, necesita rehabilitarse ante su gente mañana cuando reciba a Instituto de Córdoba, en uno de los partidos por la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El encuentro se llevará a cabo en Estadio Alberto J. Armando, La Bombonera, desde las 19:00, con Jorge Baliño como referí y el VAR a cargo de Diego Abal, televisado por ESPN.

Boca (11 puntos) se mantiene siempre cercano a los puesto de vanguardia en base a individualidades debido a que, ni siendo campeón de la pasada LPF, el equipo alcanzó un funcionamiento acorde, con sociedades en el campo de juego y elaboración de juego como modo de llegar al arco rival.

Pero Boca siempre tiene un gol a mano y se le hace fácil quebrar resultados con nombres como Darío Benedetto, Sebastián Villa, Oscar Romero o Luca Langoni.

Sin embargo, en ocasiones esa jerarquía individual no prevalece, ya sea porque esos "diferentes" no tienen una buena jornada o simplemente porque el adversario, como pasó ante Banfield, logra neutralizarlos con un esquema acertado, mucha voluntad y despliegue. La semana de trabajo no fue normal en las huestes boquenses. El pasado miércoles el entrenador Hugo Ibarra inquietó a todos al sufrir una hemorragia nasal que lo llevó a estar internado por unas horas en el Hospital Italiano de San Justo con un diagnóstico de "epistaxis nasal de origen arterial".

A Ibarra le sugirieron unos días de reposo pero hizo caso omiso a la indicación y volvió a trabajar con el plantel para preparar el compromiso ante Instituto. Boca tiene una variante confirmada con el ingreso de Marcelo Weignadt por el peruano Luis Advíncula en el lateral derecho, y jugará con Martín Payero y "Equi" Fernández en el mediocampo en lugar de Alan Varela y Oscar Romero.

Instituto (10), dirigido por Luca Bovaglio, está realizando una muy buena campaña como recién ascendido y es un equipo que bien puede optar por presionar al adversario o aguardar en su campo intentando usufructuar los espacios de contra.

El equipo cordobés llega con poco para perder y mucho por ganar, solo resta saber si procurará "molestar" a Boca con una presión alta, incomodando la gestación de juego, o si lo hará replegado aprovechando la peligrosidad de un interesante delantero como Santiago Rodríguez.

En Instituto hay una duda en defensa. Leonel Mosevich fue reemplazado ante Atlético Tucumán por una lesión muscular del muslo derecho, Ezequiel Parnisari lo sustituyó y fue expulsado. Quien aparece con más posibilidades de ingresar como zaguero es el juvenil Joaquín Varela, quien jugó todo el segundo tiempo ante los tucumanos.

Boca no recibe a Instituto hace 17 años, desde el 28 de agosto de 2005, día que logró un triunfo por 3 a 0 con dos goles Martín Palermo y uno de Neri Cardozo. En ese equipo xeneize jugó como titular Ibarra, mientras que en la visita estuvo entre los suplentes el hoy arquero titular (41 años) Jorge Carranza.

Se enfrentaron en 32 oportunidades, Boca aganó 13, Instituto ocho y empataron 11 veces.