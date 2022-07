Boca presentó su nueva camiseta: el significado de su diseño, cuánto sale y cómo comprarla

Boca Juniors presentó su nueva camiseta. Enterate todos los detalles al respecto: cómo es el diseño y cuánto sale.

Boca Juniors tiene nueva camiseta y la estrenará este viernes 1 de julio en el duelo ante Banfield por la Liga Profesional de Fútbol, en La Bombonera. La misma no tiene sponsor en el pecho, ya que el vínculo que tenía el club con Qatar Airways terminó el 30 de junio y no hubo renovación. Todos los detalles en esta nota, desde su diseño, su valor y en qué momento de la historia de la institución se inspiraron para hacerla.

En cuanto a la publicidad central, las autoridades del "Xeneize" negocian con varias empresas pero todavía no llegaron a un arreglo. Tanto Binance -plataforma de intercambio de criptomonedas de origen chino que auspicia el torneo local- como Socios.com, son dos de las posibles, pero aún no hay nada cerrado. Mientras tanto, el elenco que dirige Sebastián Battaglia lucirá su novedosa indumentaria que no tardó en llamar la atención.

En la camiseta predomina el color azul con la clásica franja amarilla en el medio y un cuello diferente a los habituales. Según informaron desde Boca Juniors y Adidas, la nueva casaca hace un guiño al equipo campeón del Apertura 1992, un título muy recordado por la hinchada de Boca. La diferencia entre ambas, es que en esta ocasión las rayas de la marca alemana no llegan al final de la manga, tal como sucedió con la de principios de los 90.

En cuanto al precio, la oficial tiene un valor de $14.999. Por otro lado, la camiseta para niños vale $12.999 y el short que acompaña a la mencionada vestimenta cuesta $8.999. La opción para adquirirla es a través de la página web de Adidas, en la que además hay desde zapatillas hasta bolsos, todos con el escudo del club "Xeneize". Otra alternativa es la de Bocashop.com.ar, en la que también hay distintas opciones con la oportunidad de personalizarlas con los apellidos de los futbolistas.

Quilmes aprovechó el momento en las redes para postularse para la nueva camiseta de Boca

Ante la falta de sponsor central en la nueva camiseta que utilizará Boca Juniors, la marca de cerveza no tardó en mostrarse para volver a la "Azul y Oro". En una publicación de Twitter por parte de Sudanalitycs con la leyenda "Boca presenta su nueva camiseta titular modo retro", la cuenta oficial de Quilmes comentó: "Falta algo en el medio. ¿No?". Cabe destacar, que ya estuvo en Boca desde 1996 hasta el 2001 y en el medio ganaron torneos locales, dos Libertadores y la Intercontinental contra el Real Madrid.

Boca Juniors vs. Banfield: hora, TV en vivo y streaming para ver el partido

El partido por la sexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol entre Boca Juniors y Banfield comenzará a las 21:30 y será transmitido en la televisión por el canal TNT Sports. En tanto, el streaming online se podrá ver desde una computadora o desde cualquier dispositivo móvil mediante las plataformas de los cableoperadores como Cablevisión Flow, DirecTV GO y Telecentro Play.

Posibles formaciones de Boca Juniors y Banfield

Boca Juniors: Javier García; Marcelo Weigandt, Gabriel Aranda, Gastón Ávila y Agustín Sández; Cristian Medina, Esteban Rolón, Juan Ramírez y Aaron Molinas; Nicolás Orsini y Luis Vázquez. DT: Sebastián Battaglia.

Banfield: Enrique Bologna; Emanuel Coronel, Dylan Gissi o Luis Del Pino Mago, Alejandro Maciel y Del Pino Mago o Julián Eseiza; Matías González, Alejandro Cabrera o Matías Romero, Nicolás Domingo y Giuliano Galoppo; Ramiro Enrique y Agustín Urzi. DT: Claudio Vivas.

Árbitro: Darío Herrera.