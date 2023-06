Battaglia se cansó y se la pudrió a un periodista tras otra derrota de Huracán: "¿Qué querés?"

Sebastián Battaglia se mostró molesto por la pregunta de un periodista y lo cruzó en plena conferencia de prensa tras una nueva derrota de Huracán en la Liga Profesional.

Sebastián Battaglia se enojó con un periodista en plena conferencia de prensa tras una nueva derrota de Huracán en la Liga Profesional y se la pudrió en vivo. El equipo de Parque Patricios cayó ante Gimnasia y Esgrima La Plata por la vigésima fecha del torneo y no levanta cabeza desde la llegada del extécnico de Boca Juniors. Para colmo, pasó por una situación incómoda mientras le consultaron por el desempeño de sus dirigidos y su reacción generó polémica.

Desde que asumió en el cargo, el exfutbolista comandó al "Globo" en siete partidos y todavía no sumó victorias. Para colmo, la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana se complicó con la reciente derrota a manos de Danubio de Uruguay y la posición en el certamen doméstico preocupa a los hinchas. Uno de los presentes en el análisis posterior al encuentro ante el "Lobo" transmitió esta inquietud al DT y este último explotó de bronca.

"Huracán perdió y sigue en zona de descenso. ¿Puertas adentro cómo se toma eso? Ustedes como protagonistas ¿Se dan cuenta de este momento?", soltó el periodista Leandro Sánchez del medio Habla Huracán y despertó la ira de Battaglia. "¿A vos qué te parece?", respondió el estratega ante estas preguntas. Sin embargo, el partidario del "Globo" insistió: "No lo sé, te veo con un análisis muy tranquilo, por eso te consulto. El hincha de Huracán hoy está desesperado. En la última conferencia de prensa te preguntaron por este encuentro y vos marcaste: 'Nos jugamos 3 puntos', hoy era un partido de seis puntos".

Ante esta situación, el exvolante lo cruzó: "¿Qué querés? ¿Querés que esté pateando la mesa o la silla? Sí, nosotros también tenemos sentimientos, sabemos lo que es la situación y lo tenemos claro. ¿Cuántos puntos eran? ¿Seis? Ojalá. De 3". Claro que, el periodista no se cayó nada y retrucó: "Para vos, simplemente es un partido más". Luego de esto, Battaglia contó cómo viven desde adentro este mal presente: "No, no es un partido más. No te equivoques. Te digo que nosotros sabemos y tenemos clara la situación, no hace falta que te lo explique pero no soy necio. Queremos sumar de a 3 y los muchachos hacen lo mejor para eso. Lamentablemente el fútbol tiene este tipo de situaciones y en dos partidos nos han ganado sobre la hora, incluyendo el de Copa, uno por un penal y otro por un centro que viene que creo que el rival se termina llevando mucho premio. Pero bueno, el fútbol a veces no te da lo que merecés".

