Battaglia destrozó a Riquelme y al Consejo de Fútbol por su salida de Boca: "Falta de respeto"

Sebastián Battaglia reveló más detalles de lo que fue su despido de Boca Juniors y apuntó contra Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol por su manera de trabajar.

Sebastián Battaglia destrozó a Juan Román Riquelme y al Consejo de Fútbol luego de lo que fue su despido de Boca Juniors. El DT no se guardó nada y habló de lo que fue la decisión de la dirigencia para comunicarle que no seguía en el club, también se refirió al poco diálogo con el vicepresidente y reveló que está dispuesto a dirigir a otro equipo grande si se lo proponen.

En el segmento Preguntas Picantes, del youtuber Ezzequiel, Battaglia respondió a todo sin filtro. Muchas de las consultas del influencer fueron acerca de lo vivido en la institución desde su llegada a la dirección técnica hasta su salida. En el medio, el estratega atravesó una situación complicada por lo sucedido con Agustín Almendra, no dudó en contar lo que pasó y hasta elogió al joven volante.

En principio, el entrenador habló de lo que fue todo lo posterior a su despido, decidido por el Consejo de Fútbol y Riquelme: "No he vuelto a hablar con él después que salí del club, pero no tendría problemas en sentarme y hablar porque lo hemos hecho siempre como personas civilizadas. No estoy de acuerdo con la forma pero son cosas que no dependen de mí y se dieron de esa manera, esperaba que sea de la misma manera que te contratan. Boca tiene un formato diferente a otros equipos, es diferente y tiene otra manera de trabajar. No es lo mismo hablar con uno que con cinco. Son diferentes opiniones y puntos de vista. Tener que hablar y que todos coincidan en algo era difícil. Con mis convicciones voy a donde sea"

Con respecto a lo que fue su desempeño como técnico y si lo conseguido fue positivo o no para su gestión, Sebastián Battaglia sostuvo: "Si vamos a los resultados y al porcentaje de efectividad, sí. Después podemos discutir irregularidades en el juego. Si vamos específicamente a los números debería estar". Además, le brindó los mejores deseos a Hugo Ibarra, quien hoy está al frente del equipo: "Desearle lo mejor. No es algo que se haya armado pensado. No sé si seguirá el día de mañana o no, pero le deseo lo mejor y que se den los resultados. Yo no me imagino volver hoy, pero quizás en un futuro con la dirigencia que esté sí".

Lo vivido con Agustín Almendra y la chance de Sebastián Battaglia para dirigir a otro grande

"Después de lo que fue la situación con Agustín no volví a hablar, no hubo conversación después de eso. No me costó nada, la falta de respeto grave que fue en ese momento era algo que tenía que hacer como cabeza de grupo. Hubo varias cuestiones para ver si se podía solucionar de alguna manera pero yo mantenía la armonía grupal que era lo más importante. Nunca viví una cosa igual. A mí no se me cruzaba por la cabeza e imagino que a los que estaban conmigo tampoco. Agustín es un gran jugador, tiene un gran futuro. Futbolísticamente no lo vamos a discutir, sí tiene que aprender y estas cosas servirle para su futuro", sostuvo sobre el mediocampista.

Por último, Battaglia habló de las propuestas que tuvo tras su salida de Boca y la posibilidad de dirigir a otro equipo grande si se da la posibilidad: "Tuve algunas consultas más que propuestas firmes, y es donde uno puede escuchar. Estamos abiertos a lo que pueda surgir y seguir con esta carrera de entrenador que al fin y al cabo lo que nos gusta es el fútbol. Si los proyectos son buenos y nos convence la idea de lo que busca el club y demás, obviamente que uno está dispuesto".