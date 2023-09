Almirón se la pudrió a River antes del Superclásico en la Bombonera: "Todos sabemos"

Jorge Almirón habló en conferencia de prensa tras el empate de Boca Juniors ante Palmeiras por la Copa Libertadores y le puso picante a la previa del Superclásico contra River del próximo domingo 1° de octubre en la Bombonera.

Jorge Almirón le puso picante a la previa del Superclásico entre Boca Juniors y River Plate del próximo domingo 1° de octubre en la Bombonera. El entrenador del "Xeneize" habló tras el empate sin goles de su equipo ante Palmeiras en la semifinal de ida de la Copa Libertadores de América y no se guardó nada contra el "Millonario". Es que recordó el primer cruce del año en el Monumental y explotó de bronca por el arbitraje de aquel 7 de mayo.

Con la convicción de que sus dirigidos tienen que conseguir un triunfo para llegar más que confiados al duelo de vuelta con el "Verdao", el DT no piensa en otra cosa. Por este motivo, cuestionó lo sucedido en Núñez meses atrás cuando la "Banda" ganó 1 a 0 sobre el final con el gol de Miguel Borja de penal. La principal polémica de aquel partido fue el remate desde los doce pasos concedido al local, del que Almirón no se olvidó.

"El partido que tocó jugar en cancha de River todos sabemos que fue un robo. El domingo hay que ganar, porque allá nos robaron. Esa jugada ni siquiera fue revisada en el VAR. Una situación bastante difícil de aceptar. Si bien fue hace un tiempo, aún lo tenemos presente y esperamos ganar el domingo", aseguró el entrenador de Boca Juniors sobre la infracción cometida por Agustín Sandez a Pablo Solari en el área que derivó en el penal que generó controversia.

Los "Millonarios" ganaron sobre el final en un duelo por demás caliente, se quedaron con los tres puntos y se encaminaron al campeonato que conseguirían varias fechas después de la mano de Martín Demichelis. Claro que el "Xeneize" no se olvidó para nada de esta cuestión y buscarán la victoria ante su gente para recuperarse de los flojos resultados en el torneo. Además, el próximo 5 de octubre visitarán a Palmeiras en Brasil y necesitarán un triunfo contra el equipo brasileño para meterse en la final del torneo continental.

La picante queja de Sergio "Chiquito" Romero contra Palmeiras para el duelo de vuelta de la Libertadores

Si bien ya lo expresó en otra oportunidad, Sergio Romero insistió con lo único que lo desvela del cruce contra el "Verdao" por la semifinal del torneo continental. "Me preocupa simplemente que es sintético, que no es césped natural. Es un poco raro que a esta altura de la vida un equipo de fútbol tiene cancha de sintético. La verdad que la Conmebol o la FIFA debería decir híbrido o césped natural porque esto es fútbol. Para el sintético está el hockey. Pero bueno, tenemos que pensar en hacer un buen partido, ganarlo y si no se puede tenemos los penales por delante", aseveró "Chiquito".

Cuándo juegan Boca vs. River en el Superclásico: hora, TV en vivo y streaming

El nuevo choque entre los dos gigantes del fútbol argentino en la Bombonera será el domingo 1° de octubre de 2023 a las 14 horas, con el arbitraje de Andrés Merlos. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales ESPN Premium y TNT Sports, para los que hay que tener contratados el servicio de cable más el del Pack Fútbol. En tanto, el streaming online correrá por las cuentas de sus respectivas plataformas Star+ y Estadio TNT Sports. Además, habrá otras opciones disponibles como por ejemplo DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.