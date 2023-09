Almirón dejó en ridículo a un periodista tras la victoria de Boca ante Central Córdoba: "No sabía"

Jorge Almirón habló en conferencia de prensa tras la victoria de Boca Juniors ante Central Córdoba de Santiago del Estero y dejó en ridículo a un periodista por su pregunta sobre el plantel del "Xeneize".

Jorge Almirón es un entrenador del fútbol argentino que dirige técnicamente a Boca Juniors. Luego de la goleada del "Xeneize" por 3 a 0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, el DT cruzó a un periodista en plena conferencia de prensa luego de que le consulten acerca de una posible interna en el vestuario con sus dirigidos. Por supuesto, su respuesta no pasó para nada desapercibida teniendo en cuenta el presente del equipo en la Copa de la Liga Profesional.

Claro que, la prioridad es la Copa Libertadores, de la que disputarán las semifinales con Palmeiras entre el 28 de septiembre y el 5 de octubre. Sin embargo, cayeron en tres de las primeras cinco fechas disputadas del mencionado torneo doméstico y el nivel mostrado en las derrotas no fue para nada positivo. Esto derivó en rumores sobre una ruptura entre el entrenador y sus futbolistas que el propio Almirón se encargó de desmentir de manera rotunda.

"La verdad no sabía que se hablaba de eso. No leo mucho, no veo mucho. Solamente me enfoco en lo que pasa en el día a día. La relación con los jugadores es la de entrenarlos, preparar el partido que sigue, de elegir. Todos estamos para lo mismo acá, somos un equipo, me toca ser entrenador y estoy feliz en el momento donde estoy", soltó el estratega sobre lo que vive en el "Xeneize" a pocos días de la primera semifinal del torneo continental.

Por otro lado, con vistas al partido contra Lanús por la sexta fecha de la Copa de la Liga, el DT agregó: "No cambiaría este lugar por nada del mundo, así que estamos afrontando lo que sigue. Tenemos una gran unión, estoy en lugar donde quiero estar". El próximo compromiso ante el "Granate" será el sábado 23 de septiembre desde las 18:30 en la Bombonera y será el duelo previo a la ida contra el "Verdao" que se jugará en el mismo estadio pocos días después.

El contundente pronóstico del astrólogo de Boca por la Copa Libertadores

Como es habitual antes de cada compromiso importante para Boca Juniors, el tarotista Giorgio Armas se encarga de dar tranquilidad o inquietud a los fanáticos. Esta vez no fue la excepción, más aún teniendo en cuenta la derrota del "Xeneize" contra Defensa y Justicia por la Copa de la Liga Profesional. Ahora, todo dependerá de cómo trabaje el DT en sus planes para enfrentar al Palmeiras con el objetivo de meterse en la gran final del 4 de noviembre en el Estadio Maracaná.

"Sí señores... ¡este Boca le ganará a Palmeiras! Aguante", escribió Armas en su cuenta de Twitter y enloqueció a todo el "Xeneize" que espera ansioso este duelo trascendental para ganarse un lugar en el partido decisivo del torneo continental. Mientras en la Copa de la Liga Profesional no encuentran el rumbo, apuntan con todo a Palmeiras, que sin dudas será uno de los contrincantes más difíciles en lo que va del año.