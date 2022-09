Alarma en River para el Superclásico: dos jugadores salieron lesionados

Hay dos futbolistas de River que podrían perderse el próximo partido ante Boca en la Bombonera. Se encienden las alarmas para Gallardo.

En medio del encuentro entre Barracas Central y River, a Marcelo Gallardo se le encendieron las alarmas por dos jugadores de cara al próximo partido ante Boca Juniors en lo que será una nueva edición del Superclásico en el fútbol argentino. Dos futbolistas titulares tuvieron que salir del campo de juego y eso despertó sospechas.

Durante el encuentro frente a Barracas Central, Marcelo Gallardo tuvo que tomar dos decisiones muy fuertes de cara al próximo partido. En el inicio del segundo tiempo, el entrenador de River tuvo que sacar al defensor central Emanuel Mammana debido a que el futbolista sintió un pinchazo en uno de sus músculos. En su lugar ingresó Javier Pinola que, desde que entró, compartió dupla de defensores con Paulo Díaz que, en principio, no tuvo una buena actuación.

Con respecto al grado de la lesión, lo primero que se conoció es que el defensor tuvo una pequeña contractura y salió por precaución. Por otro lado, otra modificación que hizo dudar fue la salida del delantero Pablo Solari. Si bien, en un primer momento, no parecía que el cambio se había hecho por una lesión, cuando se sentó en el banco de suplentes en lugar de Matías Suárez, el ex jugador del Colo-Colo comenzó a quejarse de una molestia: "Me duele, me duele" se lo leía decir.

A todo esto, durante el encuentro, River también se quedó sin volante central. El mediocampista Bruno Zuculini fue expulsado cuando promediaba el segundo tiempo y, de esta forma, se perderá el próximo encuentro en la Bombonera. A esta situación, por otro lado, se le suma la ausencia en este encuentro frente a Barracas Central de Enzo Pérez, quien estaba "entre algodones" después de una serie de lesiones continuas que tienen que ver con su actual estado de forma.

Entre los jugadores que se recuperan de lesiones en el conjunto que dirige Marcelo Gallardo, por supuesto, también se encuentra el propio Matías Suárez que, desde que volvió hace dos meses, ha tenido una actividad irregular y no ha podido completar muchos partidos de titular. Por su parte, también se suma la ya conocida lesión de Robert Rojas. Durante la semana, Gallardo tendrá varias dificultades de cara al partido con Boca ya que tendrá que armar un equipo teniendo en cuenta las dificultades físicas de sus jugadores.