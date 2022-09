Alarma en Boca: un titular no terminó la práctica y preocupó a Ibarra de cara al Superclásico

Un habitual titular de Boca Juniors se retiró del entrenamiento, preocupó a Hugo Ibarra y está en duda para jugar el Superclásico ante River Plate del próximo domingo 11 de septiembre en La Bombonera.

Alarma en Boca: un titular no terminó la práctica y preocupó a Ibarra de cara al Superclásico

Alarma en Boca: un titular no terminó la práctica y preocupó a Ibarra de cara al Superclásico

Un habitual titular de Boca Juniors se retiró de la práctica de este miércoles, preocupó a Hugo Ibarra y está en duda para el Superclásico ante River Plate. El "Xeneize" se medirá ante el "Millonario" el próximo domingo 11 de septiembre en La Bombonera y aún no se sabe si el futbolista llegará o no en las mejores condiciones. De no jugarlo, el futbolista se sumará a las bajas de Exequiel Zeballos y Sebastián Villa.

Se trata de Marcos Rojo, quien en el entrenamiento matutino sufrió una molestia muscular y encendió las alarmas en el club de La Ribera. De esta manera, el DT tendrá que analizar las distintas posibilidades para reemplazarlo, ya que es un nombre fundamental dentro del plantel que comanda. Igualmente, todo dependerá de lo que determinen los estudios que el zaguero se realizará a raíz de esta dolencia.

La lesión que tiene el experimentado defensor es en el sóleo derecho, una molestia que arrastra hace tiempo. El cuerpo médico de la institución "Xeneize" lo evaluará para ver si finalmente estará ante el rival de toda la vida en La Bombonera. En caso de que no esté al 100% su lugar lo ocuparía Facundo Roncaglia, otro de los hombres con importante recorrido a lo largo de su carrera y que regresó al club en el último mercado de pases.

De esta manera, el estratega alinearía a Agustín Rossi; Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo o Facundo Roncaglia, Frank Fabra; "Pol" Fernández, Varela, Ramírez; Óscar Romero, Darío Benedetto y Luca Langoni. No obstante, el puesto de este último juvenil está en duda, ya que ese lugar también está disponible para otros futbolistas. Si el "Negro" modifica el esquema táctico, en ese sitio tienen chances de aparecer Aaron Molinas, Medina, Martín Payero, Luis Vázquez o hasta Norberto Briasco.

Boca: los jugadores que recuperará Ibarra para el Superclásico

Hugo Ibarra recuperará a varios futbolistas importantes de Boca Juniors para el Superclásico que disputará ante River Plate el 11 de septiembre en La Bombonera. Esto se debe a que algunos jugadores del "Xeneize" cumplieron su respectiva fecha de suspensión por llegar a la quinta amarilla y se perfilan para estar dentro del equipo titular. El DT sabe que este duelo será trascendental para lo que resta de la Liga Profesional y contar con lo mejor que tiene es un gran alivio.

Luis Advíncula, Alan Varela y Guillermo "Pol" Fernández regresarían a la titularidad en el conjunto dirigido por Hugo Ibarra para el cruce ante River Plate. Los tres no jugaron ante Colón de Santa Fe, ya que sumaron la quinta amonestación y se "limpiaron" de tarjetas para el Superclásico. Este detalle es muy habitual de cara a partidos tan importantes como el que será el cruce de los más grandes del fútbol argentino.