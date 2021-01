Boca Juniors regresó el miércoles a las prácticas en el centro de alto rendimiento ubicado en Ezeiza. Luego de consagrarse campeón de la Copa Diego Armando Maradona y tener unas cortas vacaciones, los jugadores retornaron a los entrenamientos y se enfocaron pensando en los nuevos objetivos del año, tanto en el ámbito local e internacional. Lo sorpresivo fue que hubo dos ausentes: Carlos Zambrano (con aviso, haciendo cuarentena obligatoria en Perú) y Frank Fabra, que encendió las alertas en la institución.

¿Qué fue lo que ocurrió? El colombiano no pudo presentarse a la práctica debido a que presentaba unas líneas de fiebre y un malestar general. Ante esto, para eliminar cualquier duda, se hizo el hisopado y dio negativo. A pesar de esto, por las molestias, se retiró a su domicilio para hacer reposo. Cabe destacar que el resto de los jugadores también se realizó el test del coronavirus para descartar nuevos casos y los exámenes médicos de rutina.

El protocolo a causa de la pandemia por COVID-19 sigue siendo el mismo que el ocurrido durante la última pretemporada y también durante las prácticas del año: estacionamiento en un solo lugar, sin utilización de vestuarios, no hay duchas tras las prácticas, el desayuno es take away, el almuerzo se sirve en viandas y la atención kinesiológica, por supuesto, también es individual. Con el virus como algo descartado, el cafetero se presentará cuando se sienta mejor.

Boca, enfocado en lo que viene

Luego de realizarse los estudios médicos, el equipo de Miguel Ángel Russo hará una pretemporada de dos semanas en el predio de Ezeiza y también en el Complejo Pedro Pompilio. A partir de la semana que viene, comenzarán a trabajar en doble turno y la concentración será en el Hotel Intercontinental donde los domingos serán los únicos días libres para pasar junto a sus familias.

Las novedades del día son que tanto Agustín Almendra como Cristian Pavón se sumaron al grupo mientras esperan por conocer su futuro. El juvenil será tenido en cuenta por el DT aunque es sondeado por la MLS y San Lorenzo. Por otro lado, "Kichan" dejó en claro que piensa en continuar su carrera en el exterior pero, si no trae una oferta, será parte del plantel de cara al futuro. Mientras tanto, el Consejo de Fútbol espera por la llegada de Marcos Rojo como primer refuerzo.