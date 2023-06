Agustina Albertario reveló las graves amenazas que sufrió porque Alario no vuelve a River: "Muerte"

Agustina Albertario, integrante de las Leonas y pareja de Lucas Alario, reveló las amenazas que sufrió por la decisión del delantero de no volver a River Plate en este mercado de pases.

Agustina Albertario denunció las amenazas que sufrió tras conocerse que Lucas Alario no volverá a River en el mercado de pases. La integrante de las Leonas utilizó sus redes sociales para contar detalles de los mensajes que le llegaron luego de que el delantero se niegue a regresar al "Millonario", donde fue campeón de la Copa Libertadores en 2015. Mientras muchos hinchas esperan por verlo de nuevo con la "Banda", otros apuntaron contra su novia de la manera menos esperada.

El apellido del atacante que se desempeña en el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga de Alemania suena cada año en las paredes del Estadio Monumental, pero su pase nunca se concreta. Si bien no pasa por un gran presente en el Viejo Continente, el argentino suma minutos y en los próximos meses representará a su equipo en la Conference League. Al margen de esto, los "fanáticos" amenazaron a la medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio y la culparon por influir en la decisión del futbolista.

"Aprovecho para pedir por favor que dejen de amenazarme de MUERTE! Cuando yo no tengo nada que ver en las decisiones de Lucas... la verdad no me agrada recibir varios mensajes donde dicen que me van a meter un tiro en la cabeza", escribió Albertario en su cuenta de Twitter. La deportista compartió el comentario de un usuario sobre la publicación de la pareja de Manuel Lanzini en la que también dio detalles de los mensajes que recibió por el mismo motivo.

Por otro lado, el propio Alario respondió en su cuenta de Instagram con un contundente mensaje ante la situación: "Les agradezco siempre el cariño que me muestran y por sobre todo, que han sido siempre respetuosos. Ante unas palabras mías que sacaron de contexto, generaron en los hinchas una ilusión de mi vuelta que hoy no es real. Mi presente futbolístico es en otro lado en este momento y no sabemos que va a pasar en el futuro. Hoy amenazaron de muerte a mi pareja y ya la situación toma otra dimensión. Les pido por favor que seamos conscientes de lo que decimos y sobre todo que yo tomo mis propias decisiones. Muchas gracias".

Las amenazas sufridas por Jennifer Reina, la pareja de Manuel Lanzini

"Manu" Lanzini es otro de los futbolistas con pasado en River Plate que suena cada vez más fuerte en el club. Si bien su regreso es una incógnita luego de consagrarse campeón con el West Ham, hay ciertas posibilidades de que se calce nuevamente la "Banda". Claro que, dependerá de lo que suceda en el mercado de pases venidero y todo se definirá en cuestión de semanas. Mientras tanto, su pareja también fue víctima de las amenazas.

"No suelo aclarar porque al final todo cae por su peso. Pero hace semanas y sobre todo hace dos días vengo recibiendo insultos y amenazas de muerte por parte de hinchas, porque supuestamente según periodistas que en vez de informar con conciencia inventan y por tener más clics dicen lo primero que se les ocurre. Quiero aclarar que la decisión del próximo club es de mi marido, yo lo acompaño y lo apoyo en lo que él quiera hacer. No dejé de leer mentiras estos días, desde que yo no quiero volver a mi país hasta que también estamos buscando un colegio en Núñez para mí hijo! Por favor dejen de creer las cosas que leen o escuchan y sobre todo dejen de insultar o amenazar a una familia porque así no ganan nada tampoco. Gracias", escribió Jennifer Reina en una historia de Instagram.