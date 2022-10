Agustín Rossi rompió el silencio sobre su continuidad en Boca tras ganar el Alumni: "A seguir"

Agustín Rossi dialogó con El Destape luego de recibir un Premio Alumni como futbolista destacado de la Liga Profesional y habló de su continuidad en Boca Juniors a partir del año 2023.

Agustín Rossi rompió el silencio sobre su continuidad en Boca Juniors en una entrevista brindada a El Destape. El arquero del "Xeneize" ganó el Premio Alumni como futbolista destacado del 2022 en la Liga Profesional de Fútbol -compartido con José Sand- y recibió la estatuilla en el predio de la AFA ubicado en Ezeiza. Minutos después de bajarse del escenario, el portero reveló en qué momento está su situación con el club en el que ya es ídolo.

Es que cada vez que pisa el césped de la Bombonera, sea para calentar o para jugar, Rossi es uno de los más ovacionados por todo el estadio. Las razones son más que claras, la gente no quiere que se vaya porque les dio muchísimas alegrías en este último tiempo y fue fundamental para que los dirigidos por Hugo Ibarra ganen el último certamen y la Copa de la Liga. Además, la figura del elenco de La Ribera habló sobre su presencia en la prelista de la Selección Argentina presentada por Lionel Scaloni.

Rossi hizo un breve análisis de lo que fue el año futbolístico de Boca Juniors antes de disputar una nueva final. "El año es muy bueno. La verdad que haber logrado el objetivo de coronarse con los dos torneos es algo muy bueno, así que muy feliz con eso". El próximo domingo 6 de noviembre, el "Xeneize" se medirá ante el ganador de Racing vs. Huracán por el Trofeo de Campeones y el arquero seguramente estará de nuevo entre los titulares, ya que se perdió el cruce ante Patronato por Copa Argentina.

Sobre su continuidad en el club de la Ribera, el portero rompió el silencio y lanzó: "Lo de seguir no lo puedo responder porque no depende de mí, pero la verdad que haber ganado los dos clásicos del año y coronarlo con dos títulos es mucho más importante, así que muy feliz con eso y vamos a seguir dándole alegrías a la gente". Por otro lado, contó cómo vive el presente acompañado de sus seres queridos, quienes también dijeron presente en la entrega de premios: "Más allá de lo futbolístico, el nacimiento de mi hijo y todo lo que se viene dando es muy importante y esperemos seguir de la misma manera".

Agustín Rossi con el Premio Alumni como jugador destacado del año 2022 en la Liga Profesional

La convocatoria a la Selección Argentina

Por último, Rossi se refirió a la inclusión en la prelista presentada por Scaloni de la Selección Argentina de cara al Mundial de Qatar 2022: "Es algo increíble, uno quizás no lo esperaba, pero hay que tomarlo con tranquilidad y pensar a futuro para seguir entrenando y demostrando por qué uno se metió en esa lista para poder pelear por un lugar que creo que es lo mejor". Y agregó: "No hablé con Lionel (Scaloni), lo único que supe fue por los medios porque tampoco salió la lista. Me llegó la noticia, estar es algo muy importante y me pone muy feliz".