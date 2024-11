AFA sancionó a un árbitro del ascenso: investigan arreglos de partidos

AFA sancionó a un árbitro por arrgelo de partidos en el ascenso.

El ascenso del fútbol argentino continúa sumando capítulos de polémica. En las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino sancionó al referí Nicolás Jara sospechado de arreglar partidos y lo sacó de Deportivo Español-El Porvenir, correspondiente a la fecha 22° de la Primera C.

La casa madre del fútbol argentino decidió reemplazar a Jara por el desempeño que había tenido en la victoria de Argentino de Rosario 3 a 0 sobre Atlas, también por Primera C, el 28 de octubre pasado: allí, el juez sancionó dos penales, uno para cada equipo, que dejaban más dudas que certezas.

Sin embargo, más allá de aquel encuentro, AFA decidió parar al árbitro por otro episodio. El periodista Pablo Carrozza difundió este viernes en su canal de Youtube capturas de diálogos de WhatsApp de Jara con una persona que no sería de nacionalidad argentina por las palabras que utiliza, pero en los que se habrían arreglado dos partidos más.

Uno de ellos es el que se disputó el 24 de agosto, que terminó con victoria 3 a 1 de Lamadrid sobre Luján (local), con un penal insólito en el inicio para el visitante que terminó en gol.

Según las caputras que mostró el periodista mencionado, en el entretiempo, la otra persona le indica a Jara que necesita dos goles más, a lo que el árbitro le contesta: "¿Viste el kilombo que hice?". El interlocutor insiste con otro mensaje: "Sos un crack, pero no me hagas sufrir así", pero Jara le agrega: "Imaginate cómo estaba yo que estoy adentro".

Las capturas mostradas por el periodista Pablo Carrozza.

El partido restante sería el de Sacachispas 0 - Deportivo Merlo 2 por la Primera B, que se jugó el 23 de septiembre. Según se observa en las capturas de Carrozza, a Jara le avisan que el visitante debía ganar al finalizar el primer tiempo y por más de dos goles en el final. En dicho cotejo, hubo un penal a los 46 minutos del primer tiempo, mientras que el 2 a 0 llegó a los 43 minutos de la segunda parte, de maneras para nada sutiles.

Las capturas mostradas por el periodista Pablo Carrozza.

No se sabe qué pasara con Jara penalmente, pero está suspendido y no será tenido en cuenta para ninguna categoría por el momento, aunque vale aclarar que los clubes nombrados o supuestamente beneficiados no son punibles de sanción, ya que la acusación al referí es por manipular partidos para favorecer a un apostador externo. Jara, señalado de arreglar fallos y partidos, ascendió rápidamente desde las Inferiores hasta la Primera B.