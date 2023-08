Abrazado a Tapia: reapareció Gallardo con una foto sorpresiva para los hinchas de River

Mientras continúa sin club, Marcelo Gallardo reapareció con una foto que sorprendió a todos los hinchas de River y es furor en las redes sociales.

Marcelo Gallardo reapareció en las redes sociales con una foto que despertó la atención de todos los hinchas de River Plate. Mientras el extécnico del elenco "Millonario" continúa sin club a pesar de las ofertas recibidas, disfruta de su tiempo libre y lo hizo este sábado 5 de agosto. El "Muñeco" se tomó una foto con un joven de apellido Tapia que no pasó para nada desapercibida, por lo que tuvo varias reacciones por el lugar y la importancia del protagonista.

Sin embargo, el que acompañó al entrenador en la imagen no tiene nada que ver con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia. De hecho, hasta el deporte que practica es completamente diferente al fútbol en el que Gallardo la rompió en su etapa de jugador. Esta vez, el estratega demostró nuevamente que la pelota n°5 que lo acompañó durante gran parte de su vida no es su único amor y que tiene otras pasiones lejos de lo estrictamente futbolero.

Marcelo Gallardo estuvo nada más y nada menos que junto a Agustín Tapia, jugador de pádel que avanzó a la final del torneo P1 de Premier Padel que se lleva a cabo en la provincia de Mendoza. La foto del DT junto al joven deportista que este domingo 6 de agosto disputará el duelo decisivo del certamen no tardó en hacerse viral en las redes sociales. Cabe destacar, que el que tampoco faltó a esta cita fue el actual presidente de River Plate, Jorge Brito.

Con respecto al catamarqueño que está a punto de dar otro paso gigante en su carrera, cabe destacar que ocupa el segundo escalafón del ranking World Padel Tour. El "Pollito" o el "Mozart de Catamarca", como se lo conoce al hombre de 24 años que nació en San Fernando del Valle, dio los primeros pasos de su carrera en este deporte en 2018 y acumula un total de 12 títulos. Ahora, junto a su compañero Arturo Coello se medirán contra Franco Stupaczuk y Martín Di Nenno en busca de un nuevo trofeo.

Marcelo Gallardo junto a Agustín Tapia

El irrespetuoso comentario de Toti Pasman contra Riquelme y Gallardo

Juan Carlos "Toti" Pasman atacó sin filtro a Marcelo Gallardo y Juan Román Riquelme. El periodista opinó sobre las finales que River tendría que jugar contra Boca pero ambos clubes tienen pendientes y no se guardó nada contra el entrenador ni contra el dirigente. En un furioso comentario, el conductor expresó su bronca con los exjugadores por no disputar estos partidos que pueden otorgarle títulos a sus respectivos clubes, aunque el "Muñeco" ya no esté en el "Millonario".

"¡Son unos cagones! Riquelme y Gallardo que no quisieron jugar las finales, anúlenlas. Lo más papelonesco de todo fue que lo hicieron jugar a Banfield una semifinal. Y si Banfield le ganaba a River, Riquelme te jugaba la final al día siguiente. Pero como ganó River, Riquelme dice que es un año político y le van a decir que es como Angelici", sentenció "Toti" Pasman con respecto a los exponentes de ambos clubes grandes del fútbol argentino.