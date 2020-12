Después del escándalo que se vivió en la cancha de Barracas Central entre Belgrano y el club local, Caruso Lombardi explotó contra Claudio "Chiqui" Tapia, la AFA y los referís. "Los árbitros son funcionales al poder", explotó.

Muy molesto con los últimos arbitrajes, el entrenador de Belgrano de Córdoba apuntó contra los dirigente y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino: "Los tres partidos que gana Barracas fueron con problemas. Si quieren ascender a mi no me molesta, pero no nos hagan viajar. Después Beligoy sale a decir que Caruso hizo como Zubeldía y no". El escándalo surgió a raíz de un gol que metió Barracas Central en la Primera Nacional, ya que ocurrió en el minuto 95.

Desde hace varios partidos, hay polémica con los arbitrajes en los partidos con Barracas Central, ya que el club que tiene su estadio nombrado "Claudio Tapia" como el presidente de la AFA, se ve beneficiado por fallos arbitrales. Desde penales polémicos hasta goles pasado el tiempo reglamentario. Esta vez, Caruso Lombardi explotó: "Cuando se arma el lío les dije a los árbitros de que por culpa suya estaban cagando a palos a mis jugadores. Y el lineman me dijo que era culpa mía. 'La culpa es de ustedes que son un desastre dirigiendo, le dije. Después el línea me empezó a agredir a mí. Me dijo que era un cagón, que le pegue. No es lógico, muchachos".

En charla con el Canal TN, Caruso Lombardi agregó: "Desde el martes sabían que nos iban a cagar. Pedí un referí de Primera y me pusieron uno del Argentino A. Los árbitros son funcionales al poder”, Por último, completamente sacado, agregó: “El Sr. Tapia no me atiende hace 2 años”. Por otro lado, apuntó a Pablo Toviggino, mano derecha del presidente de AFA, del que dijo: “pasó de tener un kiosko en Santiago del Estero a ser el dueño del fútbol argentino”.