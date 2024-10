Quién es el periodista al que Franco Colapinto ninguneó en la Fórmula 1

Quién es el periodista al que Franco Colapinto ignoró en la Fórmula 1

Franco Colapinto fue nuevamente noticia en las redes sociales y no por su desempeño en la pista. El argentino, que volvió a tener una gran actuación en la Fórmula 1 en el circuito de Austin (Texas) en Estados Unidos, protagonizó un momento con un periodista que cubre la máxima categoría del automovilismo que no tardó en hacerse viral. El joven nacido en Pilar lo ignoró completamente mientras le hacía una pregunta en vivo y continuó su camino a boxes antes de la carrera.

Martin Bundle, quien lo definió como "intrascendente" cuando el piloto competía en la Fórmula 2, fue quien se acercó a él para entrevistarlo. El bonaerense, que terminó en el décimo puesto y sumó otro punto en la tabla de posiciones lo ninguneó, a lo que el periodista en cuestión no tuvo reacción. Lo insólito es que el propio representante de la cadena Sky Sports tiene experiencia en el rubro, ya que corrió en la F1 durante varios años a pesar de que no consiguió victorias.

"Hola, me llamo Martin Brundle de Sky, no nos conocemos...", alcanzó a esbozar el exdeportista ante la caminata del argentino. Lo que claramente no tuvo en cuenta fue que el pilarense efectivamente sabía de su existencia y por eso tomó la decisión de ni siquiera mirarlo. Como no podía ser de otra manera y tal como sucede en cada acción del piloto de Williams, el momento rápidamente se viralizó en las redes y recibió varios comentarios a favor por su accionar.

Para colmo, el mencionado periodista, en otro momento, también apuntó contra el mexicano Sergio "Checo" Pérez entre otros protagonistas de la F1, por lo que Colapinto no fue el primero al que atacó. Con el paso de las carreras, el bonaerense no sólo demostró que está a la altura de la competencia, sino que también tiene potencial para tener una butaca asegurada en el 2025, lo cual todavía espera y merece para seguir compitiendo en el máximo nivel.

Martin Brundle, el periodista y expiloto ignorado por Franco Colapinto

El calendario del Gran Premio de México 2024 de Fórmula 1

Viernes 25 de octubre

Práctica 1: 15:30 a 16:30 hs.

Práctica 2: 19 a 20 hs.

Sábado 26 de octubre

Práctica 3: de 14:30 a 15:30 hs.

Clasificación: de 18 a 19 hs.

Domingo 27 de octubre

Carrera: 17 hs.

(Todos los horarios corresponden a la República Argentina).

Las carreras que le quedan Colapinto en la temporada 2024 de la Fórmula 1