La noticia más esperada: confirman a Colapinto en Fórmula 1 en 2025 tras la reunión con Williams

Franco Colapinto en Fórmula 1: aseguran que tiene su lugar para 2025 tras una reunión de Williams.

La llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1 parece haber desencadenado una revolución en la categoría y, cuando parecía improbable, su continuidad parece cada día más viable. Luego de la reunión de un equipo con el jefe de Williams, confirman que el piloto argentino tiene asegurada una butaca con Red Bull en La Máxima para 2025, tal como se viene especulando.

Este viernes, en la previa al comienzo de la qualy sprint del Gran Premio de Brasil, el jefe de equipo de Red Bull, Christian Horner, mantuvo un encuentro en el paddock de Interlagos con su colega de Williams, James Vowles, en el que habría ultimado detalles para confirmar el traspaso de Franco a la escudería austríaca.

En ese sentido, el reconocido programa argentino A Todo Motor confirmó que Red Bull ya acordó la llegada de Colapinto con Williams para la siguiente temporada. "Bueno, hoy es viernes, son las 13:07, te voy avisando que, en este momento, Colapinto ya es el piloto N° 2 de Red Bull para 2025", se escucha al histórico periodista Rubén Daray, creador de dicha emisión televisiva.

Si bien en Williams preferrían que el oriundo de Pilar fuera a Sauber para mantenerlo dentro del equipo con la chance de que volviera a tener lugar en 2026, Red Bull primero insistió con la posibilidad de llevarlo a su segunda escudería, Racing Bulls, pero con las últimas actuaciones del argentino parece que cambiaron de idea.

Como la continuidad de Sergio "Checo" Pérez no está confirmada, en Milton Keynes actuaron rápidamente y todo indica que el piloto elegido para acompañar a Max Verstappen es Franco. Otro fuerte indicio fue el reconocimiento público que hizo el propio Horner esta semana en diálogo con el medio alemán AMuS: "Colapinto es un piloto interesante. Es sorprendentemente mejor de lo que sugería su paso por la Fórmula 2. Sería un muy mal jefe de equipo si no preguntara si está disponible".

James Vowles y Christian Horner, quienes llevan adelante la negociación por Franco Colapinto en Fórmula 1.

Aunque se especuló que Liam Lawson pasaría de Racing Bulls a Red Bull para suplantar a "Checo", en las próximas horas podría haber novedades al respecto. En una entrevista con Infobae, Colapinto también dio indicios este jueves sobre su futuro: "Donde sea que tenga que correr el año que viene, lo voy a hacer con pasión que es lo que hice en toda mi vida y ojalá que sea acá. Demostrar que llegué para quedarme y no para estar un par de carreras. Es muy difícil conseguir un asiento, no vemos butacas disponibles para lo que es en 2025. Y si no es el año próximo, espero volver en 2026. Estamos luchando con mi equipo de gente y mi círculo cercano para poder seguir. Cuando llegás a la F1 hay que abrazarla y no soltarla".

Gran Premio de Interlagos 2024: fechas y calendario

Sábado 2 de noviembre

Sprint: 11 horas (Argentina).

Clasificación: 15 (Argentina).

Domingo 3 de noviembre

Carrera: 14 (Argentina).

