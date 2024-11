Furor por Franco Colapinto: el video viral del piloto argentino de la Fórmula 1 en el GTA

Furor por Colapinto: el video viral del piloto argentino de Fórmula 1 en el GTA

Franco Colapinto sigue causando furor en la Fórmula 1 y en las últimas horas volvió a ser noticia en las redes sociales. En esta ocasión no tuvo que ver con su potencial en pista ni tampoco con la escudería Williams Racing que representa en la máxima categoría del automovilismo, pero sí con el famoso Grand Theft Auto (GTA) 5 y su aparición como personaje. Un usuario de TikTok publicó un video en el que el joven no sólo es protagonista, sino que además lanza algunas frases imperdibles.

A través de su cuenta oficial, Crash_gaming_ar compartió dos publicaciones en las que se ve tanto el monoplaza como el casco iguales a los que utiliza el oriundo de Pilar en la F1 y al propio deportista manejándolo por las calles pero también caminando. Por supuesto, los posteos no tardaron en hacerse virales teniendo en cuenta el momento que vive Colapinto y lo que genera en el deporte de los fierros. Un detalle por demás llamativo fue su voz y hasta él mismo ingresando a un almacén para pedir algo bien argentino.

"Uy, así no puedo seguir", esboza Colapinto en el comienzo del video mientras se dirige a una estación de servicio. Luego de estacionar, el piloto ingresa en el comercio y lanza: "Hola, che. ¿Me darías agua para el mate? Gracias, chau chau". Claro que, no tardó en hacer furor en las redes debido al protagonismo del pilarense que no deja de llamar la atención en el mundo del automovilismo.

Franco Colapinto como personaje del GTA

Cuándo corre Colapinto en el GP de Estados Unidos en la F1: todas las carreras en 2024

Gran Premio de Estados Unidos en Las Vegas - Domingo 24 de noviembre a las 3 de Argentina - Fecha 22.

- Fecha 22. Gran Premio de Qatar en Lusail - Domingo 1° de diciembre a las 14 de Argentina - Fecha 23.

Gran Premio de Abu Dhabi en Yas Marina - Domingo 8 de diciembre a las 10 de Argentina - Fecha 24.

El cruce del manager de Colapinto a un fan que ilusiona sobre su futuro

El nombre de Franco Colapinto continúa generando incertidumbre con respecto a lo que sucederá con su futuro en la Fórmula 1, tras demostrar su talento en las primeras competencias. Y, aunque aún no hay confirmaciones, su manager sembró más ilusión con respecto a la continuidad del argentino en la competencia automovilística más exigente del mundo. Después de que Sauber confirmara al brasileño Gabriel Bortoleto como nuevo piloto para la temporada 2025, las posibilidades del bonaerense de 21 años se achicaron, pero no se cerraron de forma completa ni mucho menos. Aún resta saber qué sucederá con Red Bull y su escudería satélite, por lo que su representación apunta en ese sentido.

Jamie Campbell-Walter, uno de los representantes de "Fran" en la empresa Bullet Sport Management, lejos de dar por terminadas las chances del pilarense de seguir en La Máxima, las alimentó. Un usuario de X (ex Twitter) se lamentó porque el piloto de Williams no tiene ofertas de ningún equipo luego de sobrepasar a Lewis Hamilton en el Gran Premio de Brasil 2024, y adjuntó el video de ese recordado momento.