El club debe ser más grande que cualquier jugador, dice Henry a Mbappé

Thierry Henry arremetió contra Kylian Mbappé ante los crecientes rumores de que el delantero francés quiere dejar el París Saint Germain por su posicionamiento como delantero en solitario y las promesas fallidas de la directiva.

Los medios de comunicación franceses y españoles afirman que Mbappé, de 23 años, que ha ampliado su contrato con el PSG hasta 2025 después de haber estado a punto de fichar por el Real Madrid durante la última temporada, quiere abandonar el campeón de Francia en enero.

El PSG ha negado que Mbappé haya pedido marcharse.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"A nadie le gusta estar expuesto a lo que no se le da bien, simplemente no gusta", dijo Henry en CBS Sports el martes.

En la formación 3-4-3 del seleccionador Christophe Galtier, Mbappé está siendo utilizado como delantero en solitario con Lionel Messi y Neymar a cada lado, mientras que tiene más libertad con Francia, donde últimamente jugaba alrededor de Olivier Giroud.

"Pero hay algo que es más grande que todo lo demás y es el club", dijo Henry, exdelantero de Francia y del Arsenal.

"¿Pero le hicieron sentir que el club era lo más importante o le hicieron sentir que era más importante que el club?", añadió.

Henry, máximo goleador de la historia de Francia (51 goles), dijo que tuvo una experiencia similar en el Barcelona.

"Voy a utilizar mis propias historias. No me gustaba jugar como extremo en el Barcelona. Lo odiaba. Pero lo hice por el equipo", explicó.

"No me gustaba, después de cien partidos y no sé cuántos goles con Francia, tenía que jugar por la izquierda. No escuché a nadie decir: '¡Oh, qué buen gesto!' por ir por la izquierda, en lugar de jugadores que tenían menos goles y menos partidos".

"Sólo hay una regla: si el jefe te pide que hagas algo, lo haces, si es bueno para el equipo. Si es malo para el equipo, lo discutiría".

Mbappé, sin embargo, pareció imperturbable a las especulaciones durante el empate en casa contra el Benfica (1-1) del martes, partido de Liga de Campeones, en el que marcó el gol del PSG.

Con información de Reuters