Terror y grave denuncia de Gasly en la F1: "Estaría muerto"

Pierre Gasly, piloto de Alpha Tauri en la Fórmula 1, estuvo "a dos metros de morir" en el Gran Premio de Japón en Suzuki. El video en la carrera que causó conmoción.

La Fórmula 1 estuvo a punto de tener otro accidente fatal, en este caso durante el Gran Premio de Japón 2022 en Suzuka. Pierre Gasly, el piloto francés de Alpha Tauri, estuvo "a dos metros de morir", de acuerdo con sus propias palabras al finalizar la prueba.

La bronca del corredor de 26 años se dio luego de que casi se llevara puesta a una grúa que insólitamente se encontraba en medio de la pista nipona, en la que Max Verstappen se consagró bicampeón con Red Bull. Más allá de la alegría del neerlandés, el momento más tenso y dramático de la competencia ocurrió cuando apenas iban tres vueltas.

Cuando iban dos giros de la competencia en Suzuka, Carlos Sainz Jr. se despistó con la Ferrari, situación que luego lo llevó al abandono de la competición. Mientras el resto de los coches pasaban por al lado del vehículo del español, ocurrió una situación inesperada que hizo que el galo estallara de furia.

Con la visibilidad peligrosamente reducida para todos los pilotos por la lluvia que había en ese momento, a Gasly le avisaron por la radio desde Alpha Tauri que la prueba estaba suspendida, con la bandera roja. Apenas recibió la noticia, el francés empezó a bajar a velocidad pero, cuando iba a 250 kilómetros por hora, pasó casi por al lado de una grúa que estaba trabajando en el trazado.

Inmediatamente después del hecho, los fanáticos de la F1 recordaron la fatalidad similar sufrida por un compatriota de Pierre: Jules Bianchi chocó en 2014 en ese mismo circuito, cuando impactó contra una grúa. Luego de haber estado nueve meses en coma, falleció en 2015 en Niza a los 25 años.

La furia de Gasly en la F1

Una vez terminada la prueba, el protagonista declaró: “Perdimos a Jules hace ocho años en condiciones similares, con un tractor en la pista... Yo no entiendo cómo ocho años después, en condiciones similares, el tractor no sólo no está en la grava, sino en la propia pista". "No es respetuoso hacia Jules, su familia, sus seres queridos. Todos nosotros", profundizó.

Además, describió lo acontecido como "un incidente dramático" y rememoró: "Aquel día aprendimos que no queríamos ver tractores en la pista de ninguna manera. Si yo hubiera perdido el coche como lo ha perdido Carlos una vuelta antes… Pero no por ir a 250 kilómetros por hora". "Si voy a 100 por hora y pierdo el coche, si golpeo el tractor, estaría muerto ahora mismo", analizó de una manera muy cruda.

A puro alivio por lo que pudo haber sido su deceso en medio de la competencia, Gasly añadió: "Soy un agradecido porque todavía puedo hablar con mi familia y estoy aquí. No pasó nada". "Pero por la seguridad de los pilotos, espero que esta sea la última vez que vemos un tractor en la pista”, advirtió al instante.

Con relación a los detalles de lo ocurrido, el galo explicó: “Iba nueve segundos por debajo de mi tiempo. Estoy alcanzando la cola de los coches. Cuando veo que voy a 250 kilómetros por hora intento descender la velocidad sin cometer errores, si piso el freno pierdo el coche". "Estuve a dos metros de morir hoy y eso no es aceptable. ¿Arriesgar mi vida por un minuto? No creo que eso sea aceptable”, completó en su descargo.

La respuesta de la FIA y la sanción para Gasly

A través de los canales oficiales, la Federación Internacional de Automovilismo explicó lo ocurrido: "En relación al incidente en la vuelta 3, el coche de seguridad estaba en pista y la carrera neutralizada. El coche número 10, el cual había sufrido algunos daños y paró bajo el coche de seguridad, estaba corriendo a mayor velocidad para alcanzar al resto de la parrilla".

"Como las condiciones estaban empeorando, la bandera roja fue mostrada antes de que el coche número 10 pasara la localización del incidente donde había habido daños la vuelta anterior", puntualizaron. En tanto, insistieron con que "el coche número 10 alcanzó velocidades de 250 km/h cuando completaba la vuelta bajo bandera roja tras pasar la zona del incidente".

Además, castigaron al protagonista por haberse excedido de velocidad bajo la bandera roja y le aplicaron un "drive through" en la carrera. Al no haber podido cumplirlo, se le añadirán 20 segundos a su tiempo, además de quitarle dos puntos.

El padre de Bianchi recordó a su hijo y protestó

El padre de Jules Bianchi recordó en Instagram a su hijo fallecido.

A través de Instagram, el papá del joven francés fallecido también se quejó. Con una captura de pantalla del momento en cuestión, opinó que "no hay respeto por la vida de los pilotos. No hay respeto por la memoria de Jules. Increíble".