Colapinto habló tras el choque en Brasil.

Franco Colapinto chocó con el Williams y terminó la clasificación de la Fórmula 1 de la peor manera de cara al Gran Premio de Brasil, en el circuito de Interlagos. El piloto argentino de 21 años le reconoció desde el coche al ingeniero principal del equipo, Gaëtan Jego, que "el auto quedó muy dañado" y luego hasta puso en duda su presencia en la final, donde debería largar 18° en la máxima categoría del automovilismo mundial.

"¿Piensas que el auto está dañado de la peor manera? Sí, pregunta. ¿Puedes ver algo?", le consultó uno de los líderes de la escudería británica. "Sí, mal... Muy mal. Perdón, amigo", le respondió con sinceridad el bonaerense. "Ok, ok, en este caso no podremos regresar (a la pista). Eso sería salir, aguantar en el auto y salir de él", le respondió Jego.

Colapinto tuvo un inicio complicado en la clasificación del GP de Brasil.

De esta manera, quedó en duda la presencia de Colapinto en el Gran Premio de Brasil 2024, donde debería largar 18° con el Williams bajo la lluvia. Para colmo, la carrera se adelantó una hora y media (a las 12.30 de Argentina) por las inclemencias climáticas, por lo que el equipo tendrá menos tiempo todavía para recuperar el vehículo y presentarlo en buenas condiciones en la grilla de partida.

Colapinto puso en duda su presencia en la final en Brasil: "No sé si van a llegar"

Durante el diálogo posterior con los medios de comunicación en la zona mixta, "Fran" lamentó su primer choque grave en la F1 y se sinceró: “No sé bien qué pasó. Tuve un poco Wissping y era irrecuperable. Fue un error ciento por ciento mío. Muy triste, perdón por el equipo que tienen mucho trabajo y no sé si van a llegar a la carrera. Una pena, a ver si podemos hacer algo para después...”. En un fin de semana agitado por la muerte de su abuelo, la lluvia, el banderazo de sus compatriotas y los rumores de su traspaso a Red Bull en 2025, el argentino completó: “Estoy bastante triste, hay que pensar en la carrera para ver si podemos llegar a largar. Es lo que más quiero. Ahora habrá que trabajar y ver si podemos largar en la carrera”.