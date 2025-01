Otra vez contra Argentina: la insólita crítica de L'Equipe a la gestión de Alpine por Colapinto

Otra vez contra Argentina: la crítica de L'Equipe al acuerdo de Alpine y Colapinto

Franco Colapinto no deja de ser noticia en el mundo tras su incorporación como piloto de reserva en Alpine. Después de su debut en la Fórmula 1 de la mano de Williams Racing y sin butaca confirmada para el 2025, se abrió una nueva puerta para el argentino y las críticas no tardaron en llegar. En este caso, como sucedió en otras ocasiones con Lionel Messi o la Selección, las mismas llegaron desde Francia, más precisamente desde L'Equipe.

El reconocido medio galo publicó una reciente nota firmada por el periodista Frédérick Ferret en la que cuestionó la gestión del nuevo equipo del pilarense para contratarlo. En la misma hizo foco tanto en cuestiones económicas como en lo que fue la tarea del Consejero Ejecutivo Flavio Briatore. Si bien no lo mencionaron en el artículo, sí se quejaron de su decisión como también del resto de los directivos que llevaron a cabo la negociación.

Si bien hoy Colapinto estará por detrás del francés Pierre Gasly y el nacido en Australia, Jack Doohan, lo cierto es que por su desempeño en 2024 quedó por encima del estonio Paul Aron -otro de los pilotos de reserva de Alpine-. Para colmo, el mencionado australiano tiene una claúsula de rendimiento por las primeras cinco carreras y puede perder su butaca, lo que le daría el lugar al argentino que más allá de sus malas pasadas en los últimos circuitos sumó puntos en algunas de las competencias que tuvo en la máxima categoría del automovilismo el año pasado. De hecho, lo único positivo que destacó el diario con respecto al joven argentino fue su "habilidad al volante".

"El poder de sus patrocinadores y la ausencia de escrúpulos por parte de los jefes del equipo de Enstone podrían devolverle rápidamente a la luz como titular", escribieron desde L'Equipe haciendo referencia a los 22 millones de dólares que provienen de los sponsors del pilarense. No fue lo único que cuestionaron, ya que también culparon a la escudería por episodios donde sus directivos desplazaron a otros pilotos como Oscar Piastri y Esteban Ocon en años anteriores.

L'Equipe apuntó contra Alpine tras el acuerdo con Franco Colapinto

La emotiva despedida de Colapinto de Williams

A pesar de lo difícil que fueron las últimas carreras, lo cierto es que Williams le abrió las puertas de la Fórmula 1 a Franco Colapinto, quien no dudó en grabarse para despedirse del equipo de Grove tras su fichaje en Alpine. “Quiero agradecer enormemente a Williams Racing y a los miembros del equipo, quienes me apoyaron desde el momento en que me uní a la academia y me dieron la oportunidad de convertirme en piloto de Fórmula 1. Hicieron que mi sueño se conviertiera en realidad y siempre estaré agradecido por eso”, dijo el argentino.

Además, Franco agregó un saludo especial para los mecánicos y sus fanáticos: “Quisiera agradecer a los mecánicos y a todos los miembros del equipo, quienes hicieron un gran esfuerzo para poner el auto en la pista y darme la oportunidad de sumar puntos. Y a los fans, quienes me han apoyado mucho. Ustedes estuvieron ahí para nosotros en los buenos momentos y también en los malos, ¡son los mejores!”.

Las primeras palabras de Colapinto como piloto de Alpine

Estoy muy contento de unirme al equipo BWT Alpine de Fórmula 1 como piloto de pruebas y reserva, han sido unos meses muy buenos y malos para mi, con algunos exitos y algo de incertidumbre con respecto al siguiente paso en mi actividad en la Fórmula, ahora creo que estoy en el mejor lugar para mi desarrollo y espero comenzar mi rol como piloto de pruebas y de reserva y ayudar al equipo a progresar. Me gustaría dar las gracias a Flavio y Oliver por su apoyo. Tienen experiencia trabajando y llevando el exito a los pilotos jóvenes y mi objetivo es continuar con esa tendencia en el futuro.