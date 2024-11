Scaloni y Colapinto podrían coincidir en las vacaciones.

El plantel de la Selección Argentina se ha reunido una vez más para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, por la que el conjunto nacional visitará este jueves 14 de noviembre del 2024 a Paraguay en Asunción. Como en cada encuentro, Lionel Scaloni tuvo que presentarse en la conferencia de prensa previa al compromiso y fue sorprendido por la pregunta que giró en torno a Franco Colapinto, quien representa al país en la Fórmula 1 desde hace unos meses.

La pregunta tiene sentido, dado que el entrenador de la “Albiceleste” es un apasionado del deporte automotor y, aunque su foco está en el TC, también sigue lo que sucede en la F1. Concretamente, a Scaloni le preguntaron si llegó a tener contacto con Colapinto, algo que todavía es una deuda pendiente de ambos, que no coincidieron las fechas durante sus estadías en Mallorca.

“No hablé con Colapinto. Él estuvo en Mallorca la semana pasada y yo estaba acá, me hubiera gustado coincidir. Me escribió su manager, pero bueno, nos cruzamos al revés. No van a faltar oportunidades para conocernos”, afirmó el DT en territorio nacional. Esta no es la primera vez que el de Pujato es consultado por el piloto de Williams, algo que ya sucedió cuando se dio a conocer la noticia de su ascenso a la máxima categoría para el GP de Italia.

En aquella oportunidad, el técnico mostró su alegría por contar con un argentino en la F1, lo felicitó por el logro y reconoció que su presencia es algo que genera mucha ilusión en los argentinos. Cabe mencionar que tanto Colapinto como el DT de la Selección Argentina viven en Mallorca y ambos suelen pasear en bicicleta, pero todavía no han tenido la fortuna de compartir un momento juntos.

Colapinto no irá a Red Bull y sigue sin asiento para el 2025

A pesar de todas las críticas que recibió Sergio "Checo" Pérez dentro y fuera de Red Bull debido a su falta de confianza y pobreza de resultados, lo cierto es que la escudería mantendrá al mexicano en la dupla con Max Verstappen. Para el pilarense, que había sonado como opción para acompañar al campeón del mundo, la noticia no fue muy buena, aunque todavía tiene chances de competir en 2025 en Racing Bulls (RB).

Colapinto suma cinco puntos en el campeonato de F1.

Claro que la decisión de Red Bull tiene sentido, puesto que Carlos Slim había amenazado con retirar los patrocinios de Claro, Telcel e Infinitum a la escudería en caso de que el tapatío pierda su asiento. Ante dicha situación, lo que hicieron en Milton Keynes fue aceptar la continuidad de "Checo" Pérez con la llegada de nuevos sponsors, por lo que Colapinto tendrá que debatirse con Liam Lawson el asiento en el equipo de Faenza.