Le ganó a Schumacher, fue campeón y atacó a Colapinto por ir a Alpine: "No puede llorar"

Compitió con Schumacher en la F1, le ganó y ahora destrozó a Colapinto.

Una exestrella de la Fórmula 1 atacó injustificadamente a Franco Colapinto, después de que el piloto argentino de 21 años haya sido cedido por Williams a Alpine para arrancar la temporada 2025. Si bien se trata de un crack que derrotó a Michael Schumacher en su época dorada con la Ferrari y hasta fue campeón en 1997, en esta oportunidad derrapó cuando criticó duramente al pilarense.

El protagonista es nada menos que Jacques Villeneuve, escorredor canadiense de 53 años que fue consultado por el presente de "Fran" en la entrevista con Action Network y no tuvo piedad con la promesa sudamericana. De hecho, opinó que “Colapinto perjudicó sus posibilidades" porque "si le dan una oportunidad de oro, debe aprovecharla al máximo. No puede llorar por ello...". E insistió con que "consiguió algunas carreras en la F1. No mucha gente lo consigue, así que ya es impresionante que haya tenido esa oportunidad”. Incluso, el norteamericano fue más allá al respecto de este tema: “No estoy seguro de lo que pasará con su futuro. Sigue siendo un piloto rápido, pero lo que demostró es que no juzgó bien la situación”.

Villeneuve atacó a Colapinto, pero no se salvó nadie

Gabriel Bortoleto, la perla brasileña de la F1 en Sauber

Ni idea de qué esperar de Bortoletto, ni idea. La Fórmula 2 nunca ha sido un buen juez de pilotos. Por lo tanto, no tiene sentido hasta que lleguen a la F1. Pero ahora llegan a la F1 con tan poca experiencia. Es muy difícil entender cómo se puede llegar a ese nivel superior en el deporte más grande del mundo tan rápidamente a una edad tan joven con tan poca experiencia. Me parece sorprendente.

Flavio Briatore, el asesor de Alpine que cuestionó a Ferrari por fichar a Lewis Hamilton

Es muy miope por parte de Briatore sugerir que no puede ver la lógica de fichar a Lewis Hamilton en Ferrari. No puedes mirar a Ferrari sólo como una escudería... Es toda una industria. Sí, están ahí para ganar, pero ganar les ayuda a vender más coches y aumenta el valor de Ferrari. Fichar a Lewis valía millones y millones, así que ha sido la mejor jugada que han hecho nunca. Hamilton es el piloto más importante de todos los tiempos por todos los seguidores que tiene. Es único. Ha roto moldes. Su imagen va más allá de la F1. Saca a Verstappen de la F1. A nadie le importa. Saca a Hamilton de la F1, a la gente le importa.

Jacques Villeneuve, campeón de la Fórmula 1 en 1997.

Los números de Jacques Villeneuve en la Fórmula 1