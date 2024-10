Las claves para que Colapinto se quede en la Fórmula 1 y firme en Red Bull

Por qué Colapinto podría terminar en Red Bull en el 2025.

Si bien hace algunos meses parecía casi imposible, en la actualidad hay chances reales de que Franco Colapinto pase de Williams a Red Bull en la Fórmula 1 en el 2025. Con Alexander Albon como una fija en el legendario equipo británico, Carlos Sainz Jr. llegará desde Ferrari y no habrá una butaca titular disponible, por lo que sería difícil imaginar al piloto argentino como tester luego de su buen desempeño en las primeras cinco carreras en la máxima categoría del automovilismo mundial.

La coyuntura indica que Sergio "Checo" Pérez tiene un pie afuera de la escudería de origen austríaco, por lo que irán por un corredor joven para que sea el segundo en la interna, detrás del indiscutido tricampeón neerlandés Max Verstappen. Si bien en el arranque de la temporada 2024 se especulaba con que el mexicano se quedara al menos por una campaña más, por estas horas todo indica que el amigo de "Fran" deberá buscar nuevos horizontes en su trayectoria profesional. Igualmente, el bonaerense también se aferra a la oportunidad de sumarse a RB (Red Bull Junior Team), el segundo equipo de Red Bull, que hoy cuenta con Liam Lawson y Yuki Tsunoda. De su "semillero" surgieron otras figuras de la competencia como Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, el propio Verstappen, Albon, Sainz y Pierre Gasly.

Qué tiene que pasar para que Colapinto firme en Red Bull en 2025

El factor económico

Principalmente, Williams no dejará salir a Franco por una cifra menor a los 20 millones de dólares. La escuadra inglesa fichó al argentino para su academia a comienzos del 2023. Por lo tanto, pretende un monto elevado para dejar salir a alguien de 21 años, con un buen futuro por delante, al que formó desde su escuela con un gran trabajo colectivo de por medio. “Queremos a Colapinto a todo o nada”, fueron las palabras de Helmut Marko, clave en la elección de pilotos de la escudería. El periodista Jack Plooij y el excorredor Robert Doornbos filtraron más detalles en el programa neerlandés Race Cafe, de la cadena Ziggo Sport. Allí señaron que "la caja registradora de Williams se llenará pronto. Marko va a tirar mucho dinero allí. Concertó una cita y le dijo a (James) Vowles (jefe de Williams): ‘Estoy aportando 20 millones y lo quiero (a Colapinto) ahora, como una suma global’”.

Además, el equipo necesita dinero para volver a ser uno de los grandes de la Fórmula 1, ya que se trata de un gigante dormido. Si bien cuenta con siete títulos individuales y nueve Copas de Constructores en la historia, hace ya dos décadas que su nivel decayó demasiado y no está en los primeros planos. También implicará un gasto importante salir a buscar otro piloto como tester, algo que el pilarense cumplió a la perfección durante casi un año.

Firmeza y convencimiento: "Es mejor de lo que todo el mundo pensaba en la F2"

Si bien al principio se trató de meras especulaciones periodísticas, con el correr de los días quien confirmó que el argentino está muy bien visto por Red Bull fue nada menos que Christian Horner, el líder de la estructura de la bebida energizante. Según replicó el medio alemán especializado Auto Motor und Sport, el excorredor de 50 años opinó que “Colapinto es un piloto interesante. Es sorprendentemente mucho mejor de lo que todo el mundo pensaba en la Fórmula 2, sería un mal jefe de equipo si no sondeara si está disponible...”. Más tarde, ante la consulta de Fox Sports en los boxes, Horner insistió con el concepto de que “Colapinto es un piloto muy talentoso. Está haciendo un muy buen trabajo, obviamente merece estar en la F1”.

Que se concrete la salida de "Checo" Pérez

De no mediar algún imprevisto, se trata de las últimas cuatro carreras del mexicano en Red Bull y ello abre puertas, aunque por supuesto que Franco no es la única alternativa disponible. Los últimos resultados negativos del azteca no conformaron a la escuadra austríaca, por lo que alguno de los corredores del conjunto junior (Lawson o Tsunoda) podría pasar al elenco titular y dejar allí un espacio apetecible. Si bien lo más probable es que Colapinto pase al segundo equipo, Vowles lo elogió y mencionó que "tranquilamente podría asumir el papel junto a Max (Verstappen)".

Que Williams le abra la puerta de salida y no ponga palos en la rueda

En este sentido, no habría mayores inconvenientes. Vowles ya manifestó en diversas ocasiones que "si Franco quiere irse a ser titular en otra escudería, que vaya". Es más, sin lugar como titular por las presencias de Albon y Sainz, la firma británica tampoco ve con malos ojos que se marche a préstamo para seguir acumulando experiencia con otro coche y volver con todo en 2026. Es que el español habría incluido en su contrato una cláusula que indica que puede irse a otro equipo superior en dicho año, cuando el reglamento de la F1 tendrá cambios importantes e históricos.

Sauber y Alpine, opciones hoy más lejanas para Colapinto

Si bien en algún momento se especuló con estas nuevas escuderías para el pilarense de 21 años, las probabilidades parecen bajar con el transcurrir de los meses. Con Sauber todavía sin definir si lo ficharía como cedido para ser compañero de Nico Hülkenberg las próximas temporadas, la propuesta de Red Bull parece ser la más contundente. Por su parte, Alpine se plantea unirse a la puja por el argentino, ya que el reconocido Flavio Briatore –que retornó a la estructura del equipo en los últimos meses– tiene “buen olfato para los talentos” y es “el tipo de hombre que aprovecha una oportunidad cuando se abre una puerta”.

Una de las grandes máximas del experimentado Briatore a lo largo de su trayectoria es que es mejor formar a un piloto joven para que luego brille -como Colapinto- antes que fichar a los consagrados y caros. Sin embargo, los franceses ya tienen a un hombre de la casa y local como Gasly de titular. Y hasta anunciaron el ascenso desde su academia de la perla australiana Jack Doohan para ocupar la butaca vacante de Esteban Ocon, que se irá a Haas. Por lo tanto, el hueco que quedaría para Franco sería recién para el 2026.

