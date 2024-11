La manager de Colapinto filtró qué pasó en el diálogo con Williams en Brasil: "Perdió"

La maneger de Colapinto dio detalles de la llegada del argentino a la Fórmula 1.

La manager de Franco Colapinto, María Catarineu, se refirió al choque y abandono del piloto argentino de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Brasil 2024 en Interlagos. El corredor bonaerense, que se desempeña en la máxima categoría del automovilismo mundial, debió terminar la carrera antes de tiempo por primera vez en su temporada de debut en este certamen.

La española fue entrevistada por el canal de streaming especializado Corazón de F1 y fue contundente con relación al picante diálogo que se dio entre "Fran" y el ingeniero pincipal de Williams, Gaëtan Jego, en el instante del choque. Además, terminó con los rumores del supuesto contrato que ya está firmado con Red Bull para el 2025.

La manager de Colapinto filtró qué pasó con Williams tras el picante diálogo con Gaëtan Jego en Brasil: "Ganan y pierden juntos"

La mujer que ha sido fundamental en la breve trayectoria profesional del pilarense detalló que en el momento del choque "había mucha agua, en la recta había dos corrientes grandes de agua, Franco tuvo la mala suerte de hacer aquaplaning (pérdida de adherencia del auto en la pista) y allí ya no hubo más nada que hacer, perdió el control del auto". Incluso, manifestó que "te puede pasar, como les pasó a él y a tantos otros, o te puede no pasar... Pasó, pero las condiciones no eran buenas, nada que echarle en cara a Franco".

Acerca de la conversación con Jego, Catarineu aclaró que "eso suele pasar, a lo mejor Franco tiene una opinión y Gaëtan tiene otra, a veces se ponen se ponen de acuerdo o no, pero van a ganar y perder juntos. Están juntos en las buenas y en las malas". También mencionó: "¿Si le hubiera hecho caso a Franco, qué hubiera pasado? Bueno, eso ya nunca lo sabremos nunca... La cuestión es que la relación entre ellos es buenísima, Franco lo admira mucho y eso no ha cambiado para nada. Siguen igual que siempre, están juntos en el simulador, ahora a pensar en Las Vegas y en el futuro".

La manager de Colapinto terminó con los rumores del pase a Red Bull: "No hay nada firmado"

Catarineu comunicó además que "estos rumores que han circulado de que tiene un contrato firmado con Red Bull, no... No hay nada firmado". "Eso quiero desmentirlo al 100%, la realidad es que Franco es piloto de Williams y quedan tres carreras". "Sí te puedo decir que hay negociaciones, el mismo James (Vowles, propietario de Williams) dijo que hay negociaciones, pero es una cosa entre equipos y yo no sé nada", insistió. La española reconoció igualmente que "hay un deseo de mucha gente de que Franco se quede en la Fórmula 1, a la F1 le gustaría, a los fans... Si ese deseo se convierte en realidad, se comunicará en su momento".

Quién es María Catarineu, la manager de Colapinto

Se trata de la cara visible de Bullet Sports Management y trabaja desde hace bastante tiempo con el joven argentino junto a su socio, expiloto escocés y campeón británico de Gran Turismo, Jamie Campbell-Walter. En diversas entrevistas en Europa, la española reveló: “Con 18 años comencé a trabajar en la Bolsa de Nueva York unos diez años y, como no tenía tiempo para tener hijos, quise tener un trabajo más relajado. Creé una empresa de cosméticos, trabajé en Real Madrid y el tema de las experiencias para el mercado asiático”.

Catarineu conoció a Colapinto cuando ella trabajaba en el área financiera del equipo de competición español Drivex. "No sabía nada del deporte, pero me empezaron a llevar a las carreras y me apasionó. El motorsport es magia absoluta", cuenta. "Mi jefe me dijo que iba a venir un chico a hacer una carrera en Navarra. No tenía experiencia en autos. Entonces planteé: '¿Por qué mejor no hacemos unos días de pruebas y después la carrera?'. La respuesta fue que el padre quería que corriera sí o sí", rememora. Tras algunas charlas, intentó convencer a Aníbal (el padre de Franco) que invirtiera ese dinero en pruebas, pero no funcionó. "Vi a un niño humilde con una libreta en la que tomaba notas y en carrera los destrozó a todos", recuerda. Fue ese día que le dijo a su actual socio Campbell-Walter (que por su experiencia ya trabajaba de manera informal en la representación de pilotos): "Tienes que ayudar a este niño" . Del otro lado del teléfono escuchó: "OK, pero tu dejas tu trabajo y lo hacemos juntos".

“Entonces monté una empresa llamada Real Experience que lo que hacía era acercar a clientes asiáticos a una vivencia más allá de un partido de fútbol. Traíamos familias y grupos enteros a conocer Madrid; hacer temas culturales, actividades para niños, o culinarios porque la gastronomía española es muy conocida en Japón”. afirmó. Sobre como conoció al joven piloto, expresó: “Es distinto, desde el primer momento me pareció un chico especial. Mi jefe mencionó que iba a llegar un joven para competir en Navarra (España), aunque no tenía experiencia en autos... Propuse que hiciera unas pruebas antes de la carrera, pero su padre insistió en que corriera”.

Catarineu comentó: "En mi primera charla con Aníbal, el papá de Franco, traté de convencerlo de que invirtiera en días de prueba, pero no hubo caso. Sin embargo, vi a ese chico sencillo, tomando notas en su cuaderno, y luego en la carrera dejó a todos atrás”. A la vez, indicó que “su actitud, su esfuerzo y el resultado fueron un punto de inflexión" y cerró: "Le dije a Jamie ‘a este pibe hay que apoyarlo’. Él contestó: ‘Está bien, pero dejá tu trabajo y vení con nosotros’. Renuncié a Drivex y el resto es historia”.

