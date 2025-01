La ingeniosa comparación de una leyenda de la Fórmula 1 de Colapinto con Schumacher

Franco Colapinto no deja de ser noticia en la Fórmula 1 luego de firmar con Alpine de cara al 2025. El joven argentino del cual se espera participación en la máxima categoría del automovilismo, recibió un impensado elogio por parte de un histórico que lo comparó nada más y nada menos que con Michael Schumacher. Por supuesto, los dichos no tardaron en trascender ya que tienen que ver con lo que representa el nacido en Pilar en la actualidad.

Es que Flavio Briatore, experto empresario del mundo de los fierros, se encargó de las gestiones para que Colapinto llegue a la escudería francesa y alguien que lo conoce bien lo destacó. Se trata del exjefe de mecánicos de Ferrari, Joan Villadelprat, quien con más de 30 años en la F1 opinó sobre el pase del piloto de Williams al equipo francés en las últimas semanas. Claro que, lo que más llamó la atención fue la comparación con el alemán siete veces campeón mundial.

"Tenía clarísimo que Flavio lo iba a comprar. Está buscando al próximo (Fernando) Alonso o al próximo (Michael Schumacher). Franco dio toques de genialidad. Comparado con su compañero de trabajo -Alex Albon- como única referencia que se puede tener lo que hizo fue brillante", esbozó Villadelprat sobre el pilarense en el podcast Dura La Vita. A su vez, analizó lo que fue el desempeño del argentino y agregó que "cometió errores, pero tiene algo especial". "Cuando aparece alguien así hay que jugársela rápido. Conociendo a Briatore estaba convencido de lo que iba a hacer, no cree en Jack Doohan".

Lo cierto es que Doohan no tiene el futuro garantizado en Alpine, puesto que una cláusula revelada por Motorsport indica que su contrato es solo por las primeras cinco carreras del 2025. Por lo tanto, su rendimiento será lo que determine si continuará en la escudería o si será relevado por el argentino, que es el primero en la lista para ser compañero de Pierre Gasly en caso de cambios.

Joan Villadelprat habló sobre Franco Colapinto y lo comparó con Michael Schumacher

Criticó a Colapinto en la Fórmula 1 y ahora se acordó de Schumacher

El arribo de Franco Colapinto a Alpine sigue generando tanto opiniones positivas como negativas en el mundo del automovilismo y ahora un histórico campeón de la Fórmula 1 se metió de lleno en el tema. Con una fuerte posición al respecto, el expiloto de la máxima categoría no sólo se refirió al argentino, sino también recordó a Michael Schumacher, con el que compitió durante años. Por supuesto, sus palabras no pasaron desapercibidas por lo que representa dentro del deporte de los fierros.

Quien rompió el silencio fue nada más y nada menos que Jacques Villenueve, campeón mundial canadiense de la F1 en 1997 que aprovechó la ocasión para hablar de este tema. Con sus dichos criticó fuertemente al asesor de la nueva escudería de Colapinto, Flavio Briatore, dejando en claro que está en contra de su postura con respecto al pase de Lewis Hamilton a Ferrari, uno de los más importantes para el 2025. Claro que, al nombrar al emblemático equipo italiano mencionó a la leyenda alemana que se consagró en siete oportunidades. "Perjudicó sus chances. Si te dan la chance la tienes que aprovechar, no puede quejarse. Hizo varias carreras y no cualquiera tiene esa posibilidad, ya es destacable que él sí. No sé qué pasará con su futuro, pero sigue siendo rápido aunque no evaluó bien la situación", esbozó sobre el joven piloto.