Fórmula 1: la FIA anunció cambios para la temporada 2023

Luego de largas reuniones de los directivos en Londres, se anunciaron modificaciones en el DRS y algunos circuitos.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA, en inglés) dio a conocer este miércoles los cambios que habrá en la temporada 2023 de la Fórmula 1, que comenzará el 5 de marzo de manera oficial. El ente regulador de la competencia más importante del mundo hizo hincapié en el DRS (Drag Reduction System), ante las quejas por los fáciles adelantamientos.

Luego de la reunión que se realizó en la sede de Londres, Inglaterra, y tras varias semanas de análisis sobre lo sucedido la última temporada, la FIA reveló que, en los circuitos de Bahrein, Jeddah, Melbourne, Bakú y Miami, se realizarán modificaciones particulares con la idea de emparejar la competencia. Además de lo pertininte al DRS, también acordaron hacer reasfaltos, más amplitud en los presupuestos y menos restricciones para los pilotos y equipos.

Los cambios para la temporada 2023 de la Fórmula 1

Si bien los dirigentes de dicho órgano no confirmaron ni individualizaron cuáles serán los cambios en cada uno de estos circuitos, los directivos del recorrido de Melbourne ya anunciaron que el trazado contará con una cuarta zona de DRS para ayudar a mejorar el espectáculo y acercar los monoplazas entre sí.

El DRS, una de las polémicas de la pasada temporada.

Otra de las modificaciones que aprobaron para la temporada que comenzará en menos de 30 días es que existirá una relajación de las normas restrictivas en referencia a los mensajes de radio que pueden enviarse entre los pilotos y sus equipos. Dicha norma tiene que ver con que, algunos años atrás, se habían impuesto duras medidas para evitar que las escuderías dieran sugerencias por demás a los pilotos, lo que llevaba a estos tener más responsabilidades y peligro al volante.

Además, se incluirán cambios en lo que respecta a la organización del parque cerrado durante los fines de semana de carreras de sprint. Allí, los equipos a partir de ahora tendrán más libertad para cambiar repuestos que se dañen con frecuencia, y permitirá que se haga un uso mayor de los formularios que redactan las escuderías para tener un mejor control.

La FIA también expresó que están trabajando en el reasfaltado de Baku y Miami, al tiempo que se están realizando retoques en Yeda para mejorar la visibilidad, luego de que varios pilotos se quejaran tras las carreras por las dificultades existentes allí en ese sentido.

El circuito de Baku será reasfaltado.

Por su parte, la FIA reveló que se llegó a un acuerdo para que haya un nuevo receso obligatorio durante el invierno, tanto para los equipos como para los fabricantes de unidades de potencia, de la misma forma que sucede con el descanso de agosto a mitad de cada temporada.

También, dato no menor, se mejoró la redacción del reglamento en referencia al reparto de puntos en las carreras acortadas, situación que había que provocado problemas y polémicas en el Gran Premio de Japón de 2022 cuando no se dieron todos los giros establecidos en la norma. Con esta reforma, se garantizará que sólo se de el 100% de los puntos en las carreras que completen casi toda la distancia prevista, más allá de si existen interrupciones o si se muestra o no la bandera a cuadros.

Para finalizar, los directivos de la FIA anunciaron el nuevo límite de costos, que pasará de 1.1 a 1.7 millones de euros por cada prueba que supere el límite de 21 carreras, número establecido en el reglamento. Dicha medida se llevó adelante debido a que se sumaron más carreras al calendario que están fuera del continente europeo, hecho que representa más costos para cada equipo.